Jeep Renegade 2018 ganha novas versões a partir de R$ 74.490

O Jeep Renegade chega a linha 2018 com novidades. O SUV passa a contar com a nova versão Limited Diesel, posicionada abaixo da Trailhawk e ainda estreia a série especial Night Eagle, baseada na Longitude e disponível com o motor 1.8 Evo Flex ou o 2.0 MultiJet II Turbodiesel. A gama do Renegade 2018 tem preços que partem de R$ 74.490, na versão 1.8 Sport manual, e chega aos R$ 129.990, para opção 2.0 Trailhawk.

A versão de entrada 1.8 Flex, intitulada Custom, é equipada com câmbio manual de cinco marchas e leva o mesmo nome da opção mais acessível com o motor 2.0 diesel.

A linha 2018 do Jeep Renegade amplia a lista de itens de série com as novas rodas aro 17 polegadas, na versão Sport Flex, e 18'', na Longitude. Na Longitude Flex, os bancos são de couro e na Limited, o interior é o destaque com o acabamento preto brilhante nas saídas de ar do painel, alto-falantes e no porta-copos do console central.

Há ainda novas opções de cores para a carroceria: a sólida Verde Recon, as metálicas Azul Pacífico e Marrom Horizonte e a perolizada Branco Polar. O SUV estreia os pacotes Jeep Authentic Accessories, que personalizam o utilitário na fábrica.

Confira os preços e versões:

Custom 1.8 MT5 – R$ 74.490

Custom 1.8 AT6* – R$ 69.990

Sport 1.8 MT5 – R$ 82.990

Sport 1.8 AT6 – R$ 89.990

Longitude 1.8 AT6 – R$ 94.990

Night Eagle 1.8 AT6 – R$ 96.490

Limited 1.8 AT6 – R$ 99.990

Custom 2.0 AT9 4x4 – R$ 108.990

Longitude 2.0 AT9 4x4 – R$ 118.690

Night Eagle 2.0 AT9 4x4 – R$ 120.190

Limited 2.0 AT9 4x4 – R$ 124.990

Trailhawk 2.0 AT9 4x4 – R$ 129.990

O Jeep Renegade Custom 1.8 AT6 de R$ 69.990 é exclusivo para pessoas com deficiência.

