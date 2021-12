Jeep quer 20% do mercado de SUVs

O chefe das marcas Jeep e RAM da FCA, Michael Manley, em entrevista no evento Capital Markets Day 2018, realizado na Itália, disse que a Jeep terá um crescimento considerável nos próximos anos. Segundo o executivo, um em cada doze SUV’s vendidos no mundo será um Jeep. Hoje em dia a relação é de um a cada 17. Além disso, a marca pretende representar 20% das vendas mundiais do segmento SUV usando o pioneirismo na marca nesse perfil de veículo.

Como já divulgado anteriormente pelo Grupo FCA, até 2021 quatro lançamentos serão feitos para a América Latina, onde o Brasil representa 70% do mercado. Dois modelos já foram divulgados: um deles será o Jeep Compass com sete lugares, produzido na fábrica de Goiana, em Pernambuco. O outro será um carro de entrada com tecnologia Jeep, mas pertencente à linha Fiat. Alguns modelos elétricos também estão programados para chegar por aqui, porém, só em 2022.

A Fiat também estuda lançar um SUV subcompacto, que pode usar a base do Uno, por sua vez inspirado no pequeno Panda europeu, um carro com motor reduzido e tração integral.​

Outra novidade que chega em breve é a reestilização do Renegade, que será apresentada na Europa mas que chegará quase que simultaneamente ao Brasil.

Os passos da montadora

A história da Jeep é antiga, com início em Toledo, nos Estados Unidos, há 77 anos, usando o nome Willis-Overland. Feito inicialmente para ser um veículo militar, onde estreou em meio a Segunda Guerra Mundial, o Willys, primeiro modelo da marca, tinha um ar robusto, sem qualquer luxo, mas apto ao trabalho incansável. A Jeep já passou por muitas “mãos” até chegar onde está. No início da década de 50, a Willis-Overland comprou a Kaiser Motors, e a montadora passou a se chamar Kaiser-Jeep. Neste tempo, foram lançados os carros Jeep CJ-5 em 1955 e o Gladiator em 1965. Já em 1967, a Kaiser-Jeep foi adquirida pela AMC (American Motors Company), que foi fundada em 1954 através da fusão das marcas Nash-Kelvinator e Hudson Motor Car Company. Com essa compra a AMC criou uma divisão apenas para a fabricação de modelos para o governo, rebatizada como AM General. Impulsionado pela mentalidad bélica dos EUA, os pré-SUVs fizeram sucesso em batalhas pelo mundo inteiro.

Em meados da década de 70, a Renault surgiu como interessada em adquirir parte da American Motors Company (apenas a divisão de veículos para uso civil), pouco a pouco a montadora francesa foi ganhando espaço até se tornar sócia majoritária. Durante essa época foram lançados modelos que marcaram a história como o Grand Wagoneer, o primeiro SUV de luxo com preço não tão elevado e também o Jeep Cherokee ​nos anos 1980.

Mas antes de chegar nos dias de hoje é importante citar a importância da Chrysler nessa história. Em 1987 a Renault passava por uma forte crise financeira, quando a montadora norte-americana comprou a AMC e decidiram colocar um fim na marca, nascendo assim a Eagle-Jeep.

A Chrysler foi importante para a Jeep ao longo dos anos 1980, ao remodelar ano a ano sucessos como a família Cherokee que popularizou os utilitários familiares. Entre 1993 e 1997 o Cherokee foi o veículo mais vendido nos EUA. A linha Wrangler, evolução dos Jeeps também ganhou impulso e segue fabricada até hoje.​

No entanto, após momento de longa dificuldade após a crise financeira de 2008, em 2014 a Fiat anunciou a fusão com o Grupo Chrysler (Jeep, RAM e Dodge), se transformando no Grupo FCA.

No mesmo ano a montadora, agora pertencente ao Grupo FCA, lançou o Renegade, modelo que mostrou uma nova identidade da marca rumo aos modelos pequenos. Com mais de 300 mil unidades vendidas no mundo inteiro desde o seu lançamento, os números mostram que o SUV cumpriu seu papel com vendas nos EUA, na América Latina e na Europa.

