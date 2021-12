Jeep lança pacote Limited Edition para Renegade

A Jeep comemora o prêmio do Renegade, eleito Carro do Ano 2016 pela Revista Auto Esporte. Para aumentar ainda mais as opções, a fabricante apresentou o pacote Limited Edition para a versão Longitude 1.8 Flex. Agora, o modelo ganha mais itens de série, como rodas de liga leve de 18 polegadas com pneus 225/55, bancos de couro e tela configurável colorida de 7 polegadas no quadro de instrumentos.

No quesito segurança, o Renegade Longitude Limited Edition traz cinco air bags (dois laterais, dois de cortina e um para os joelhos do motorista). O valor do pacote Limited Edition é de R$ 7.000, jogando o preço do Renegade Longitude para R$ 91.900.

O utilitário da Jeep ganha também alguns apetrechos visuais. Traz o emblema "Limited Edition" nos para-lamas dianteiros. O teto é bicolor preto (dispensa o detalhe apenas na carroceria de cor). Líder de vendas entre os SUVs no mês passado, o Jeep Renegade foi o primeiro veículo nacional a conquistar cinco estrelas tanto na proteção a adultos como a crianças nos testes de impacto da organização independente Latin NCAP.

adblock ativo