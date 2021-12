Jeep Compass ganha série especial Night Eagle

Assim como o Renegade, o Jeep Compass também acaba de receber a edição especial Night Eagle. Com isso, o utilitário médio recebe um up no visual com acabamento na cor preto brilhante em diversas partes do carro e um pacote de acessórios que inclui rodas de 18 polegadas, grade dianteira, friso das janela e molduras dos faróis de neblina.

O modelo chega às concessionárias nas próximas semanas com as opções do motor 2.0 Tigershark flex, que rende 166 cavalos de potência com câmbio automático de seis marchas e tração dianteira (R$ 119.990) ou com o 2.0 Multijet turbodiesel, de 170 cv com a caixa automática de nove velocidades e tração 4×4 (R$ 146.990).

Por dentro, o mesmo tom foi aplicado nas molduras do console central e das saídas do ar-condicionado. Seguindo o tema “blecaute”, a carroceria só tem uma cor disponível, a preta, nas opções Shadow (sólida) e Carbon (metálica).

A lista de itens de série é baseada na versão Longitude, que conta com controle de estabilidade, ar-condicionado digital bizona, bancos revestidos em couro e central multimídia com tela de 8,4 polegadas compatível com Apple CarPlay e Android Auto. Mas não é só isso, pensando em melhorar o custo-beneficio, a FCA incrementou na versão especial faróis de xenônio, espelho retrovisor eletrocrômico, sistema de áudio premium Beats (com 9 alto-falantes e subwoofer), sensor crepuscular e sensor de chuva.

adblock ativo