Jeep Compass chega para brigar pela liderança

A Jeep está com o alvo apontado para o Brasil. Após apresentar o utilitário Renegade, a marca escolheu o país para lançar mundialmente o segundo modelo da marca produzido na moderna fábrica da FCA, em Goiana (Pernambuco). O Compass estreia primeiro no mercado nacional em versão a diesel e promete incomodar os concorrentes: Hyundai ix35, Kia Sportage, Mitsubishi ASX e as versões de entrada dos alemães Audi Q3, BMW X1 e Mercedes-Benz GLA.

O SUV Compass é um carro totalmente novo. Mudou de tamanho, visual e de motores também. Chega posicionado acima do Renegade e nas versões Sport, Longitude, Limited e Trailhawk, além da série de lançamento Opening Edition. O utilitário esportivo tem preço a partir de R$ 99.990.

O modelo estará em toda a rede a partir do dia 5 de novembro. O Compass tem exatos 4,41 metros de comprimento, 1,64 metro de altura, 1,82 metro de largura e 2,63 metros de distância entre-eixos, medidas um pouco maiores que as do Renegade. Sob o capô, estão duas opções de motorização: a 2.0 turbodiesel, de 170 cv e 35,7 kgfm de torqur, e o novo 2.0 Tigershark Flex, que rende 166 cv e 20,5 kgfm.

O Compass com motor flex sairá de fábrica nas versões Sport, Longitude e Limited, enquanto o turbodiesel será oferecido nas versões Longitude e Trailhawk. A Jeep oferece ainda a série especial Opening Edition, limitada a 500 unidades baseadas na versão Longitude. São duas opções de transmissão: automática de seis marchas (Flex) e de nove velocidades (Diesel).

A Jeep oferta o Compass com uma ampla lista de itens e um pacote tecnológico. A versão mais barata Sport (R$ 99,990) já tem central Uconnect com GPS e câmera de ré, controle de estabilidade (ESC), monitoramento de pressão de pneus (TPMS), piloto automático, assistente de partida em rampa, freios a disco nas quatro rodas com ABS, três pontos de fixação Isofix, repetidores de seta nos retrovisores, faróis de neblina com função cornering e freio de estacionamento elétrico.

As versões mais caras contam ainda com teto solar elétrico e um pacote de itens tecnológicos chamado High Tech com piloto automático adaptativo, alerta de mudança de faixa, farol alto com regulagem automática da intensidade de luz, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma a até 30 km/h, Park Assist, botão de partida, bancos dianteiros com regulagens elétricas e som Beats.

* A repórter viajou a convite da Jeep do Brasil

