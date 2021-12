JCB apresenta nova escavadeira JS 200LC no Brasil

O setor da construção civil está em plena expansão no Brasil. No rastro dos grandes empreendimentos, fabricantes como a britânica JCB procuram apresentar novidades. É o caso da nova escavadeira JS 200LC, máquina que agregou uma série de melhorias para garantir uma maior robustez e alto desempenho. O modelo incorporou novo design, cabine mais ampla e dispositivos para a segurança.

A escavadeira JS 200LC está com novos ajustes na bomba para melhorar o desempenho e garantir melhores níveis no consumo de combustível do motor JCB Dieselmax, Tier 2.. A cabine ficou mais vistosa e seu novo desenho valoriza ainda mais o espaço interno. Assim, aumentou o conforto e a segurança e, como consequência. diminui a fadiga do operador. Seus vidros são mais planos e, de acordo com o fabricante, possui menores custos de reposição e maior visibilidade.

A nova escavadeira da JCB tem um dispositivo para a fácil montagem de grades opcionais de proteção externa. Oferece também uma área maior para porta-objetos e novo sistema de vedação, com o objetivo de reduzir possíveis ruídos. Destaque para a praticidade do equipamento. Quando desligada por mais de 90 minutos, automaticamente entra no modo econômico ao ser religada. Quando desligada por menos de 90 minutos, a máquina memoriza o último modo de operação.

Para garantir o bom funcionamento e a segurança, a nova escavadeira JS 200LC traz ainda a opção de bloqueio do pedal de translação, para que o operador o utilize como apoio para os pés e, como opcional, disponibilidade da Cabine ROPS. O modelo da JCB tem valor sugerido de R$ 410 mil.

Em Salvador, a escavadeira JS 200LC é vendida na Tratormaster, com sede na BR-324, km14, no bairro da Palestina, sentido Feira de Santana. Maiores informações pelo telefone (71) 3291-7200. Representante das marcas Massey Ferguson, JCB, Muller, Clark e LDA, a empresa tem sede em Salvador e possui filiais em Barreiras, no oeste baiano, e em Aracaju, Sergipe.

Nova fábrica

A recém inaugurada fábrica da JCB, localizada em Sorocaba, no interior paulista, já produz as novas escavadeiras que podem ser adquiridas através do FINAME - programa de crédito especial do governo federal que oferece longos prazos e facilidades para a compra de máquinas e equipamentos novos, de fabricação nacional. A JCB é uma empresa britânica. É líder mundial na fabricação de retroescavadeiras e manipuladores telescópicos. Está presente em quatro continentes com 18 fábricas: 11 no Reino Unido, 3 na Índia e as restantes nos EUA, China, Alemanha e Brasil. A fábrica de Sorocaba irá produzir as retroescavadeiras 3C, as escavadeiras JS 200LC, além de manipuladores telescópicos e rolos compactadores.

A inauguração da fábrica da JCB em Sorocaba contou com a presença do primeiro ministro britânico, David Cameron, além de outras autoridades locais, como o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A fábrica é um investimento de 100 milhões de dólares.

