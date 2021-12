JCB amplia lista de pás carregadeiras feitas no Brasil

A fabricante JCB amplia a lista de pás carregadeiras no Brasil e nacionaliza duas novas máquinas. Os modelos 422ZX e 426ZX combinam robustez e versatilidade para aplicações severas, como situações de escavação e descarga e também na agricultura. Com fábrica em Sorocaba desde de 2012, a marca britânica JCB traz como novidade a altura de descarga maior do segmento e a economia no combustível.

Antes do lançamento, as pás carregadeiras passaram por testes climáticos em temperatura entre - 20 graus e 50 graus. Os equipamentos se destacaram por resistirem a diferentes climas. O processo produtivo inclui a pintura eletrostática a pó, aplicada no chassi, que oferece maior resistência à corrosão.

Douglas Torres da Silva, gerente comercial da Tratormaster de Salvador, afirma que "a JCB investiu na tecnologia e foram empregados os mais avançados processos de fabricação e montagem para produzir componentes da mais alta qualidade e durabilidade". Prova disso é o sistema elétrico, com alto grau de proteção em sua fiação, a IP69, que protege os conectores contra a penetração de água e poeira.

Os modelos são equipados com transmissão automática ZF 4WG 160, com quatro velocidades à frente e três à ré. Pensando no conforto e na segurança do operador, a cabine padrão Rops/Fops conta com ar-condicionado e aquecedor, visibilidade privilegiada para o operador e controles hidráulicos do tipo servo-controle, o que diminui a fadiga e aumenta a produtividade do motorista.

Com a altura de descarga de 2,806 metros, a pá carregadeira 422ZX chega com capacidade de carga de 6.600 kg e motor JCB Diesel Max Turbo de 4.4 litros, potência de 125 hp e torque máximo de 525 Nm a 1300 rpm. Ideal para utilização em serviços de terraplanagem e carregamentos em geral.

A máquina ainda tem carregador frontal de geometria com três cilindros hidráulicos reforçados, proporciona alta força de desagregação, com excelentes características de carga. A caçamba com capacidade para 1,7 metros cubicos e os pneus de 17,5 por 25 L3 complementam a 422ZX. A grandalhona 426ZX exibe força ao mostra a capacidade de carregar até 8.051 kg. Em maiores proporções, o 426ZX vem com pneus de 20.5 x 25 L3, motor Cummins de seis cilindros alimentado por 152 Hp, torque de 633 Nm a 1.300 rpm.

Mantendo os números elevados que a fazem um equipamento de grande porte no segmento, fica ainda mais valorizada pela altura de

carregamento de 3,638 metros, força de degradação de 13.154 kgfm e capacidade da caçamba de 2.3 metros cubicos.

Torres explica que aspectos como baixo consumo de combustível e o conforto para o operador são diferenciais que garantem a alta produtividade. "As pás carregadeiras são máquinas que atuam na terraplanagem, na mineração e no serviço de carregamento e manuseio de variados materiais, proporcionando versatilidade. Ela manipula e carrega materiais com alto desempenho e segurança", ressalta.

