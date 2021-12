Jaguar XE 2018 chega com novos motores

Já está à venda a linha 2018 do Jaguar XE. O sedã de luxo chega ao mercado nacional com novas opções de motores, versões e preços. A configuração de entrada Pure sai do portfólio e ficam apenas as mais completas: a R-Sport por R$ 225.500 e a S de R$ 335.900.

Sob o capô, ambos os modelos são equipados com os novos propulsores da família Ingenium, que são menores e mais leves que os anteriores, além de oferecerem um ganho de rendimento. O XE R-Sport entrega 250 cv e tem torque de 37,2 mkgf, Já o topo de linha S ganhou 40 cv a mais com o novo 3.0 V6 supercharged de 380 cv e 45,8 kgfm. O câmbio automático é sempre de oito marchas.

O sedã premium tem tecnologia embarcada com o sistema All Surface Progress Control, que funciona como um piloto automático para pisos escorregadios em baixa velocidade, proporcionando maior aderência nessas situações. Há ainda a central de informação e entretenimento InControl Touch Pro com tela de 10,2 polegadas, sistema de navegação por GPS e HD interno de 10 GB para músicas.

O Jaguar XE chega ao mercado para concorrer com os sedãs da trinca alemã: BMW Série 3, Mercedes-Benz Classe C e Audi A4.

