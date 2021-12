Jaguar traz quatro versões do sedã premium XE

A cultuada Jaguar desembarca em outubro com o novíssimo XE. Produzido na Inglaterra, o sedã premium XE arma o bote contra os rivais alemães (Mercedes-Benz Classe C, Audi A5 e BMW Série 3) no Brasil. O modelo ganhou apresentação nesta segunda-feira, no Parque do Ibirapuera (SP), com a missão de oferecer conforto, tecnologia e doses de esportividade.

O sedã médio premium XE parte dos R$ 169.900 em sua versão de entrada, sendo ofertado ainda em mais três configurações - Pure Tech (R$ 177 mil), R-Sport (R$ 199.990) e a topo da gama S (R$ 299 mil).

As revendas de todo o Brasil iniciaram o sistema de pré-vendas do Jaguar XE, que terá as opções dos motores 2.0 turbocharged, de 240 cavalos, e 3.0 V6 com 340 cavalos para a versão mais cara S. Usando o conjunto mecânico do esportivo F-Type - com a caixa de câmbio automática ZF de oito velocidades, o três-volumes herda ainda algumas referências do XF e do XJ.

De acordo com Ruben Barbosa, diretor de vendas da Jaguar do Brasil, a estimativa de vendas é de pelo menos 600 carros em um ano. Executivos desconversam mas não descartam a possibilidade do novo XE ser produzido na futura fábrica da Jaguar Land Rover em Itatiaia (Rio de Janeiro), dividindo a linha de montagem com o já confirmado utilitário Discovery Sport que será nacionalizado a partir de 2016.

Versões

No pacote de série, o XE com motor 2.0 turbo a gasolina, de 240 cv e 34,7 kgfm de torque, traz também a transmissão ZF de oito marchas. Entre os itens de série, a Jaguar oferece sistema start-stop (motor desliga e religa automaticamente em paradas rápidas), faróis de xenônio com luz de posição em LED, multimídia com tela de toque de oito polegadas, entradas USB, iPod e auxiliar, com conexão Bluetooth e navegador GPS.

Tem ainda computador de bordo digital com display de cinco polegadas, volante multifuncional com aletas de trocas das marchas, bancos reguláveis eletricamente e revestidos em couro, além de sistema de áudio Meridian com seis alto-falantes, ar-condicionado digital de duas zonas; sensor de estacionamento traseiro e rodas de liga leve de 17 polegadas.

O Jaguar XE Pure Tech possui ainda sensor de chuva, teto solar, câmera de ré e sensor de estacionamento dianteiro. Para quem deseja um visual mais esportivo, a montadora oferece a versão R-Sport, com teto solar panorâmico, faróis com sistema adaptativo, acabamento diiferenciado, além de rodas de 18", bancos com memorizador e volante com ajuste elétrico de altura e profundidade.

A maior esportividade fica por conta da versão XE S, com o motor 3.0 V6, de 340 cv e 45,9 kgfm. O carro incorpora ainda rodas de 19", head up display, spoiler traseiro, freios esportivos, revestimento em Alcântara e acabamentos em fibra de carbono, além de sistema presencial para abertura das portas por sensor de aproximação da chave, sensor de estacionamento completo (360º), monitor de ponto cego e detecção de tráfego em marcha ré, entre outros.

Há ainda acessórios (pedais em aço inoxidável, suportes para iPad no encosto de cabeça do banco dianteiro, barras de teto, suporte traseiro para bicicletas, entre outros itens) e um plano exclusivo de compra e de seguro para o novo Jaguar XE no Brasil.

O jornalista viajou a convite da Jaguar do Brasil

