Jaguar revela o I-Pace, primeiro carro elétrico da marca

A Jaguar não esperou o Salão de Genebra para revelar o inédito Jaguar I-Pace, o primeiro modelo totalmente elétrico desenvolvido pela marca britânica. Com uma lista generosa de itens tecnológicos, o SUV elétrico é vendido por R$ 283.134 (63.495 libras) na versão de entrada e vai até R$ 363.399 (81.495 libras) na série especial de lançamento First Edition. As vendas já foram iniciadas na Europa e não há previsão para o Brasil.

O modelo será ofertado em três opções de pacotes: S, SE e HSE, além de uma First Edition. Todas as versões são equipadas com dois motores elétricos, que juntos entregam 400 cv e mais de 70 kgfm de forma instantânea. Os dados da equipe técnica da Jaguar informaram que o SUV acelera de 0 a 100 km/h em cerca de 4,8 segundos, e tem autonomia de 480 km. O câmbio é automático e a tração é integral.

Tecnologia

A Jaguar equipou o elétrico com sistema de carregamento rápido que permite recuperar 80% da carga em apenas 40 minutos. Para 100% de bateria é preciso esperar 12 horas completas, garantindo autonomia total superior a 320 km.

O I-Pace é conta também com um sistema inteligente de chaves. Cada chave é vinculada a um motorista e é capaz de memorizar posições do banco dianteiro, temperatura do ar-condicionado, estações de rádio preferidas e calcular a autonomia restante baseada na maneira com que aquele motorista conduz o I-Pace.

Entre os itens de série, há faróis de LED, ar-condicionado com duas zonas de temperaturas, bancos com ajustes elétricos, assistente de manutenção de faixa, frenagem de emergência, 6 airnags, acesso e partida sem a necessidade de chave nas mãos, rodas de 20 polegadas e central multimídia dupla - como no Land Rover Velar.

O I-Pace tem 4,68 metros de comprimento, 2,99 m de entre-eixos e 1,57 m. No porta-malas vão 638 litros

