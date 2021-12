Jaguar Land Rover inicia produção do XF na Índia

Os países do Bric - bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia e China - têm tido fortes investimentos da indústria automotiva. Desta vez, é a Jaguar Land Rover que anuncia o início da produção do sedã Jaguar XF em sua fábrica em Pune, na Índia.

Controlada pela indiana Tata Motors, a Jaguar Land Rover usa base dos componentes vindos da outra fábrica da marca, em Castle Bromwich, no distrito de Birmingham, no Reino Unido. O Jaguar XF fabricado em Pune será equipado com o motor a diesel de 2.2 litros, sendo comercializado no mercado indiano pela primeira vez. O modelo será fabricado ao lado da linha de produção do Land Rover Freelander 2, produzido na unidade industrual desde Maio de 2011.

Para o CEO global da Jaguar Land Rover, Dr Ralf Speth, "a Índia é um mercado que oferece oportunidades significativas tanto para a Jaguar como para a Land Rover. A expanção de nossas operações em Pune e a inclusão da produção do Jaguar XF nessa unidade vão nos ajudar a concretizar nossas ambições no mercado indiano". Já para o vice-presidente da Jaguar Land Rover Índia, Rohit Suri, "o Land Rover Freelander 2 e o Jaguar XF são nossos modelos mais vendidos na Índia e isso impulsionou a fabricação local de ambos os veículos.

Recentemente a Jaguar Land Rover Índia anunciou crescimento de 32% em 2012, tendo vendido 2.393 carros.

