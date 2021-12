A Jaguar lançou o novo esportivo F-Type Coupé em três versões com motorizações V6 e V8 no Brasil. Apresentado em 2013 no mundo, o F-Type é um verdadeiro comedor de poeira. Para fazer a dobradinha com o já existente roadster (conversível), o F-Type Coupé vem equipado com o motor 3.0 V6 Supercharged, de 340 cavalos, e transmissão de oito velocidades "Quickshift" da ZF, ofertada em todas as configurações pela Jaguar. Seu preço parte dos R$ 426.300.

A brincadeira fica mais animada com o F-Type Coupé S, que mantém o V6 com potência ajustada para 380 cavalos. Ai, o valor salta para R$ 497.700. Já o F-Type R tem "pegada" de carro de corrida e emparrelha com o Porsche 911 Carrera S, graças ao seu V8 5.0 Supercharger, de 550 cv e 680 Nm de torque a 3.500 rpm, entregando aceleração de 0 a 100 km/h em 4,2 s e 300 km/h de velocidade limitada eletronicamente. O câmbio é automático ZF de oito marchas e a tração é traseira.

Se seu preço é superlativo - são R$ 662 mil -, os atributos do F-Type Coupé R são grandiosos. O modelo é o primeiro Jaguar dotado de vetorização de torque, que envia mais torque à roda traseira externa que à interna, em curvas, por meio de frenagem individual, para melhorar o comportamento e afastar a intervenção do controle de tração. O sistema de freios (S e R) pode usar discos de carbono-cerâmica - o opcional custa R$ 30 mil. Em toda a linha as rodas medem 20 polegadas, com pneus dianteiros 255/35 e traseiros 295/30.

Os veículos estão sendo mostrados neste fim de semana na 6ª edição do Fast Drive Interlagos, evento promovido pela Jaguar Land Rover para clientes e celebridades, no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Roberto Nunes, São Paulo Jaguar lança novo esportivo F-Type em três versões

Planos

O inglês Terry Hill, presidente da Jaguar do Brasil e para a América Latina, deixou a modéstia de lado e afirmou que o F-Type voltou para reconquistar seu espaço no mundo dos esportivos. Mesmo tendo o Porsche 911 Carrera S como concorrente direto, o novo F-Type S reúne qualidades que deixam o esportivo da Jaguar à altura do veículo alemão.

"A Jaguar sempre esteve presente no mundo da competição. Essa tendência é nossa e vai voltar a ser nossa", garante Hill, mencionando o lado vitorioso do esportivo nas pistas - foram cinco vitórias em Le Mans, com destaque para o tricampeonato, em 1955, 1956 e 1957 com o D-TYPE.

Com anúncio de fábrica inaugurada para 2016 em Itatiaia, no Rio de Janeiro, a Jaguar Land Rover tem planos sólidos na ampliação da sua rede de concessionários em todo o País. De acordo com Marcos Saade, gerente de produtos da Jaguar Land Rover para América Latina, são 16 revendedores atualmente e, até o fim do ano que vem, todos estarão comercializando modelos Jaguar, inclusive a revenda baiana.

O portfólio da Jaguar, por exemplo, deve crescer com o lançamento do sedã XE, que será destaque no Salão Internacional de São Paulo em outubro. Hoje, a marca inglesa, que é pertencente ao grupo indiano Tata Motors, oferece os sedãs XF, XJ e KK, além da família de carros esportivos F-Type.

O novo esportivo F-Type Coupé ganha evidência para os amantes da esportividade. Todas as versões contam com motor da família supercharger e transmissão automática de oito velocidades quick-shift, com opção de trocas sequenciais por meio de "borboletas localizadas na parte de atrás do volante, ou pela alavanca SportShift. É um esportivo de dois lugares e tem 407 litros de espaço de porta-malas, um pouco maior que alguns sedãs médios.

O Coupé R tem sistema de injeção direta com spray guiado, duplo controle independente variável de abertura de válvulas e sistema Start/Stop, que desliga o motor em situações de parada do veículo, religando instantaneamente assim que necessário. Segundo a Jaguar, o dispositivo economiza até 5% de combustível e tem a opção de ser desligado através de um botão no painel.

adblock ativo