Jaguar F-Type cupê estreia nos Salões de LA e Tóquio

O F-Type é descrito pela Jaguar como o modelo mais esportivo e focado em desempenho da marca. E, agora, o carro ganha uma versão ainda mais atraente: a cupê. Lançado nos Salões de Los Angeles, nos Estados Unidos, e de Tóquio, no Japão, o veículo parte da configuração R (de racing, corrida).

O Jaguar F-Type cupê é equipado com motor V8 Supercharged a gasolina, que desenvolve 550 cavalos de potência e 680 Nm de torque. Com o propulsor, o bólido consegue alcançar a marca de 0 a 100 km/h em apenas quatro segundos. A velocidade máxima é de 300 km/h, eletronicamente limitada.

A linha do automóvel conta ainda com duas opções do bloco 3.0 V6 Supercharged, uma de 340 cv e outra de 380 cv. A aceleração até 100 km/h, partindo do zero, fica em 5,1 segundos ou 4,8 segundos, respectivamente.

No Brasil, estão disponíveis as três versões conversíveis do F-Type (F-Type, F-Type S e F-Type V8S). O cupê, contudo, não tem previsão de chegada.

A 43º edição do Salão de Tóquio acontece entre 23 de novembro e 1º de dezembro, no Tokyo Big Sight. As entradas inteiras vão de 500 ienes (ingressos apenas para noite, aproximadamente R$ 11) até 1,5 mil ienes (para o dia todo, cerca de R$ 34). Já o LA Auto Show ocorre entre 22 de novembro a 1º de dezembro no Los Angeles Convention Center. Para entrar durante um dia da semana (menos na sexta-feira), é necessário 10 dólares ou R$ 23. Já a entrada da sexta-feira ou final de semana fica em 12 dólares ou R$ 28.

