Jaguar F-Pace chega em setembro ao Brasil

Atenta ao mercado nacional, a Jaguar apresentou seu primeiro utilitário esportivo, o F-Pace. Inspirado no esportivo F-Type, o modelo tem itens tecnológicos inéditos para enfrentar os rivais Porsche Macan e BMW X4.

A pré-venda já está disponível. Em setembro, o F-Pace estaciona na garagem dos seus compradores. Por aqui, são três configurações: uma a diesel e duas a gasolina, todas dotadas de tração integral e câmbio automático ZF de oito velocidades. Os preços variam entre R$ 309.300 e R$ 405.900. Há ainda a configuração First Edition, série limitada de apenas 19 unidades, que custa R$ 416.400.

Na versão de entrada Prestige, o SUV premium tem o novo motor 2.0 turbodiesel, de 180 cv e 43,8 kgfm de torque. A intermediária R-Sport, a topo de linha S e a série limitada First Edition trazem o motor 3.0 V6 a gasolina, de 340 cv ou 380 cv. Segundo a Jaguar, a versão mais potente acelera de 0 a 100 km/h em 5,5 segundos.

A marca britânica investiu 1,5 bilhão de libras para desenvolver o novo F-Pace com carroceria feita de 80% alumínio. As generosas medidas garantem maior espaço interno do segmento: são 213 mm de altura em relação ao solo, 2,2 metros de largura, 4,7 metros de comprimento e 2,9 metros de entre-eixos. O porta-malas acomoda até 508 litros de bagagem e até 900 litros, com os bancos rebatidos.

De série, o F-Pace conta com tração integral, sistema de vetorização de torque, faróis com assinatura em LED, start-stop, sistema multimídia com tela sensível ao toque, bancos em couro, bancos dianteiros com ajuste elétrico, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, ar-condicionado bizona e oito air bags.

O F-Pace ganha painel TFT de 12", onde são exibidas informações do carro. Tem ainda multimídia InControl Touch Pro, que traz tela sensível ao toque de 10,2" e o Activity Key, a principal novidade tecnológica do modelo.

Pensado para praticantes de atividades esportivas, a pulseira desabilita temporariamente a chave principal (que pode ficar dentro do carro), assim que o usuário encosta a pulseira na letra "J" da logo Jaguar na traseira, trancando as portas. Basta repetir o gesto antes de assumir o volante para que as portas sejam destravadas e a chave volte a funcionar. A Activity Key é um item de série na versão R.

O F-Pace é um dos carros mais importantes da Jaguar. O primeiro SUV tem o propósito de trazer novos clientes. A estimativa é que 90% dos compradores brasileiros do carro sejam novos clientes (consumidores entre 35 anos e 45 anos). Segundo Gabriel Patini, diretor de marketing e produto da Jaguar, "o segmento de SUVs premium deve crescer 50% em todo o mundo até 2020. Por isso, a Jaguar aposta no F-Pace".

A repórter viajou a convite da Jaguar Land Rover

