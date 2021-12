A Jaguar revelou em Londres, na Inglaterra, o SUV compacto E-Pace, e para lançar em grande estilo o segundo SUV da história da marca britânica, a Jaguar transmitiu ao vivo o lançamento que entrou para o Livro dos Recordes ao completar um salto de 15,3 metros de distância com direito a um giro de 270º (veja no vídeo abaixo).

Lhays Feliciano Jaguar E-Pace estreia com quebra de recorde

O E-Pace chega ao mercado no fim do ano para concorrer com o trio almeão: BMW X1, Audi Q3 e Mercedes-Benz GLA. O utilitário será produzido na Áustria, fábrica criada especialmente para o E-Pace.

O modelo será comercializado com cinco opções de motores, dois a gasolina (2.0 de 249 cv ou 300 cv) e um 2.0 turbodiesel com três diferentes configurações: 150 cv e 38,7 kgfm; 180 cv e 43,8 kgfm; 240 cv e 51 kgfm. De acordo com a equipe de engenharia da Jaguar, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 6,4 segundos e atinge a velocidade máxima de 243 km/h (limitada eletronicamente). O câmbio pode ser manual, de 6 marchas, ou automático, de 9 velocidades. Há ainda opções de tração dianteira ou integral.

O E-Pace traz com excluisividade um novo head-up display, projetor de informações no para-brisa, no campo de visão do motorista que consegue transmitir até 66% mais informações do que o equipamento anterior. Além disso, o sistema multimídia acompanha uma tela de 10 polegadas com acesso à internet 4G e que permite a conexão simultânea de até oito aparelhos. O modelo é equipado para todos os ocupantes do veículos se manterem conectados, prova disso são as quatro tomadas de 12 volts e cinco portas USB. Há ainda uma chave para atividades esportivas, à prova d’água e que pode ser usada como uma pulseira.

O pacote de segurança do modelo inclui sistema de frenagem automática de emergência, piloto automático adaptativo, leitor de sinalização de trânsito e o airbag para pedestres, que se abre para proteger o pedestres dos efeitos de um atropelamento.

