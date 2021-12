Jaguar apresenta E-Pace no Brasil

A Jaguar abriu nesta quarta-feira (22) a pré-venda do E-Pace, primeiro SUV compacto da marca, posicionado abaixo do F-Pace. As entregas estão programadas para abril de 2018.

O modelo chegará com motor 2.0 de 249 cv nas versões P250, S P250 e P250 First Edition, e 2.0 de 300 cv na SE P300. Os preços vão de R$ 222.300 a R$ 278.080.

Segundo executivos da marca, o modelo enfrentará BMW X3, Audi Q5, Volvo XC60, além dos futuros BMW X2 e Volvo XC40.

A TARDE Autos acompanha o evento de apresentação em São Paulo, após a apresentação mundial do E-Pace, feita em julho deste ano. A fabricação do novo SUV da Jaguar será na Áustria e o carro não deve ter volume suficiente para produção nacional em Itatiaia/RJ, onde a Jaguar-Land Rover tem uma fábrica.

