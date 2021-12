Jaguar aposta em novo modelo do XF para Frankfurt

A nova geração do sedã de luxo da Jaguar promete causar no Salão de Frankfurt, em setembro. O XF, lançado originalmente em 2007, mantém a linha elegante e abusa do alumínio na estrutura da carroceria, ficando, por conta disso, 80 kg mais leve que a versão anterior.

A segunda geração do carro mais premiado da Jaguar ganhou em espaço interior e aerodinâmica. Embora esteja 0,7 cm mais curto e 0,3 cm mais baixo que a versão original, o XF tem maior espaço no banco traseiro, graças aos 15 mm que garantem um conforto para as pernas dos ocupantes. Sua distância de entre-eixos cresceu 5,1 cm, passando para 2,96 metros no total. A aerodinâmica passou de 0,29 para apenas 0,26.

O carro, que alinha luxo e tecnologia, conta com quatro opções de motorização. A gama inclui um propulsor 2.0 de 167 cv e 38 kgfm, um 2.0 de 180 cv e 43 kgfm (ambas contam com câmbio manual de seis veloicidades ou automático de oito), um 3.0 V6 turbo de 300 cv e 71 kgfm e um 3.0 V6 supercharged, que produz 380 cv e 45 kgfm de torque (ambas sempre equipadas com câmbio automático de oito velocidades).

O novo XF é também o primeiro Jaguar a oferecer faróis full-LED adaptativas. Com duplo farol de LEDs e refletores - um para feixe de cruzamento e outro para feixe principal que geram uma intensidade de luz mais próxima à da luz -, o motorista tem a sensação de uma visibilidade maior em comparação aos faróis com luzes de xenon.

