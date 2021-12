Jaguar anuncia F-Type com motor 2.0 turbo

A Jaguar apresentou a nova versão do F-TYPE, equipada com motor 2.0 turbo de 300 cavalos e 40 kgfm de torque. De acordo com a montadora, o modelo chega de 0 a 100 km/h em 5,6 segundos e tem velocidade máxima de 250 km/h.

O propulsor é acoplado ao câmbio automático de oito velocidades. Além da nova opção de motor, o esportivo ficou mais leve, com 52 kg a menos. O modelo é vendido no Reino Unido por cerca de R$ 197.000 e ainda não há previsão de quando o cupê chegará o Brasil.

A linha F-TYPE já tem duas opções de motores 3.0 V6 com compressor de ar (uma com 340 cv e outra com 380 cv), e 5.0 V8 com compressor de ar, com 550 cv e 575 cv (na versão SVR). No Brasil, a versão mais acessível do F-Type (com motor V6) custa R$ 447.818.

Entre os itens de série o F-Type incorpora faróis full led, frenagem de emergência, assistente para saídas involuntárias de faixa, monitoramento de fadiga do condutor e sistema multimídia InControl Touch Pro de alta definição.

adblock ativo