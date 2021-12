Jac T80 (S7) é confirmado para o Brasil

Após nossa reportagem ter divulgado em primeira mão, ainda em novembro do ano passado, que a JAC Motors testava o SUV de sete lugares S7, a assessoria de imprensa confirmou hoje em Pequim, que o modelo chega em novembro deste ano.

A importadora do grupo SHC não irá participar do Salão do Automóvel mas lançará na mesma época o utilitário esportivo. O T80, como será chamado localmente, terá motor 2.0 turbo de aproximadamente 200cv (este numero pode variar pois os testes de adaptação à nossa gasolina misturada a 27% de etanol não estão concluídos). O câmbio será automatizado de dupla embreagem com seis marchas. Grandão, o T80 tem 4,79m de comprimento, 1,90 m de largura e entre-eixos de 2,75m, generosos para abrigar até sete passageiros.

Na China, o Jac S7 tem tração dianteira, e itens como air bags laterais e de cortina, bancos em couro com aquecimento e ajustes elétricos, teto solar panorâmico, painel digital, Kit multimídia, painel com revestimento em couro, monitoramento de 360 graus por câmeras, piloto automático adaptativo, alerta de faixa e colisão, aviso de ponto cego, tampa traseira com acionamento elétrico e frenagem automática de emergência.

Diferente da versão que flagramos na sede da capital paulista em 2017, a grade do modelo lançado pelos chineses hoje tem cromados proeminentes. O farol auxiliar também está diferente em relação ao modelo que roda no Brasil. Por aqui o T80 enfrentará modelos que custam por volta de R$ 130 mil como Jeep Compass, Tiguan Allspace, Peugeot 3008 entre outros modelos asiáticos da Kia e Hyundai.

