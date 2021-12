JAC T6 tem espaço, itens e motor forte

O EcoSport reinou sozinho durante mais de uma década no segmento dos crossovers compactos criado pela Ford no início dos anos 2000. Agora, a situação é totalmente diferente, e isso já vem desde a chegada do Renault Duster em 2011. Nos últimos dois meses, a Honda, a Jeep, a Peugeot e a Suzuki lançaram seus modelos para reforçar as opções para quem deseja um carro espaçoso, com pacote mais amplo de equipamentos e uma posição de dirigir mais elevada.

A chinesa JAC Motors já comercializa o utilitário T6, modelo com dimensões similares ao do Honda CR-V, Hyundai ix35 e Kia Sportage. Com valor sugerido de R$ 69.990, o novo T6 é grandalhão - são 4,475 metros de comprimento e 1,84 m de largura - e traz um motor 2.0 16V VVT Jet Flex, com sistema sem o tanquinho da partida a frio e 160 cavalos. Sua mecânica funciona com o câmbio manual de cinco marchas, um dos poucos defeitos do utilitário chinês.

Já é certo que a JAC trará o SUV pequeno T3 com motor 1.5 16V VVT Jet Flex, de 127 cv, e opções de câmbio manual de 6 marchas ou automático tipo CVT no fim deste ano. Assim, mostra seu grande interesse no segmentos dos utilitários - que terá também o T5, modelo acima do T3 e abaixo do T6.

A crise atual afeta todos os segmentos do setor automotivo, com exceção dos crossovers compactos e dos carros acima dos R$ 150 mil. O utilitário chinês T6 tem visual moderno, usando elementos que lembram a traseira do BMW X1 e do Hyundai ix35. Seu conjunto frontal com faróis mais alongados e capô alto valoriza o modelo, garantindo um desenho equilibrado nas linhas frontais e na traseira. Se é pela beleza, a JAC acertou as linhas da carroceria do SUV.

Sem dispensar nos itens obrigatórios nem mimos, o SUV T6 traz ar-condicionado eletrônico, freios ABS com EBD, air bag duplo, trio elétrico e pneus 225/60 com rodas de liga leve de 17 polegadas. Já vem de fábrica com faróis de neblina, regulagem de altura do banco do motorista e da direção e um multimídia moderninho com tela de toque e possibilidades de "plugar" o smartphone no carro ou usar o bluetooth e o GPS integrado ao sistema.

A JAC tem dois pacotes - o visual inclui barras longitudinais no teto, retrovisores na cor da carroceria, maçanetas e frisos cromadas e rebatimento elétrico dos retrovisores e custa R$ 71.990; e o de entretenimento e segurança - com câmera de ré e kit multimídia com sistema mirror link -, joga o preço do novo T6 para R$ 75.670.

