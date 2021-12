JAC T6 fica mais barato no Brasil

A JAC anunciou esta semana uma promoção para quem deseja comprar o suv T6. O modelo ficou R$ 12 mil mais barato no Brasil na comparação com os valores anteriores, partindo agora de R$ 69.990 na versão de entrada Pack 2, que custava R$ 81.990 e R$ 72.990 na configuração mais cara Pack 3, que era vendida por R$ R$ 84.990.

Em Salvador, o T6 era vendido na configuração Pack 2 por R$ 77.990 e com o desconto, esta sendo ofertado por R$ 69.990 (com frete e pintura o valor pode subir para R$ 74.990). Já para obter a versão Pack 3, é necessário fazer pedido.

O modelo é equipado com motor 2.0 VVTi de 160 cv e 20,6 kgfm de torque, acoplado ao câmbio manual de cinco marchas. Bem equipado desde a versão de entrada, o T6 possui rodas de liga leve com 17 polegadas e ar-condicionado digital de duas zonas. Também fazem parte da lista de itens de série a direção elétrica, airbag duplo, freios ABS, Isofix, volante em couro com comandos de som, faróis de neblina, farol com regulagem elétrica de altura e central multimídia com conexão HDMI e Mirror Link (espelhamento de smartphone).

adblock ativo