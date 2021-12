JAC T40 com câmbio CVT chega em abril

O Grupo SHC, representante da JAC Motors no Brasil, utilizou as redes sociais para confirmar que o T40 receberá modificações em abril deste ano. A principal será a chegada do câmbio CVT, já que o modelo está disponível somente com câmbio manual de cinco marchas. Segundo especulações, o modelo será equipado com o inédito propulsor 1.6 com duplo comando variável de válvulas. As informações sobre potência, ainda são guardadas a sete chaves pela montadora. Atualmente o carro dispõe de um propulsor 1.5 JetFlex, que estreou em 2011, com 127cv de potência (no etanol).

Ainda no ano passado, o grupo confirmou cinco lançamentos para 2018. E este, será o primeiro. A intenção da marca é acelarar o processo de desconstrução da imagem antiga no Brasil. A primeira ação para isso, foi o lançamento do T40, veículo que ajudou a montadora a crescer 40% em vendas, somente no ano passado.

Inicialmente o novo T40 deverá custar cerca de R$ 5 mil a mais que a versão antiga, ou seja, cerca de R$ 65 mil. Hoje o crossover trabalha com os valores entre R$ 57.990 e R$ 60.990.

Os conflitos com a nova fábrica, segundo passo para reformulação da marca

No ano passado, a importadora anunciou que deixará o projeto da fábrica em Camaçari-BA, para construir a fábrica em Itumbiara-GO. No local serão fábricados os modelos SUVs T5 e T40, a partir de 2019. Isso aconteceu, mesmo depois da JAC receber R$ 100 milhões de incentivos tributários, pelo programa Inovar-Auto. A empresa do Grupo SHC, informou que investirá R$ 200 milhões e terá capacidade para produzir 35 mil unidades ao ano. Em Camaçari-BA, o projeto era avaliado em R$ 1 bilhão e teria capacidade para 100 mil automóveis e 10 mil caminhões.

adblock ativo