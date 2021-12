JAC T40 chega com câmera frontal e preço de R$ 56.990

Nesta terça-feira, 01, a JAC Motors, que estreia uma nova identidade visual, apresentou o carro que pode ser seu carro chefe no país: o T40.

Chamado de "mini SUV", o T40 é um projeto desenvolvido nos estúdios de design da JAC na Itália, ao longo de quatro anos, ao custo de US$ 20 milhões. O que inicialmente seria um carro compacto virou um crossover para responder a preferência do consumidor brasileiro.

O JAC T40 estreia uma nova plataforma com um motor bem conhecido: VVT flex de 127cv associado a um câmbio manual de cinco velocidades. O desempenho é modesto mas adequado a proposta do carro que tem espaço, conforto e muitos equipamentos.

Completo, o carro tem requintes no segmento como o assistente de partida em rampa, controle de estabilidade, acionamento automático de faróis com direcionamento nas curvas, lanternas em LED além de controles no volante, Air bags frontais, sistema Isofix entre outros já oferecidos pela categoria.

Câmera frontal é novidade

Além do kit multimídia o T40 traz a novidade da câmera frontal junto ao espelho retrovisor interno, que permite ao motorista gravar vídeos e salvar os arquivos em um SD card inserido pela lateral. Como opção é possível gravar o som interno do veículo, o que pode significar uma ferramenta de segurança que ajudará a reduzir o preço do seguro. O pacote completo acrescenta R$ 2 mil ao valor do carro.

Desempenho agrada mas há limitações

O motor VVT 1.5 de 127cv responde com desenvoltura na estrada. No primeiro contato, o T40 requer algum tempo para se acostumar com o câmbio que tem posições imprecisas. Exceto nas reduções, sempre ruidosas, roda com suavidade. A suspensão tem acerto voltado para o conforto, mas poderia ser mais firme. No trecho de estrada entre Itatiba e Amparo, a cerca de 60km da capital paulista, o T40 adernou nas curvas e a partir dos 110km/h, na Rodovia dos Bandeirantes (cujo limite é 120km/h), o carro pede uma sexta marcha. Ponto positivo ficam para a posição de guiar, o conforto dos bancos e o nível de equipamentos. O painel tem ótima visualização, mas o odômetro ficou apagado tornando difícil a leitura do percurso parcial.

O T40 chega importado da China e pode ser o candidato a uma nacionalização. A JAC prevê uma fábrica com capacidade de 25 mil veículos por ano, que pode ser em Camaçari. Quando isso acontecer, certa é a produção em CKD, se a economia do país responder a altura no médio prazo. Para 2017 a previsão é fechar o ano com 4.500 veículos vendidos, um avanço diante das 2.691 unidades do ano passado, um crescimento de 67%.

