JAC S7 já roda no Brasil: SUV pode chegar em breve

A JAC Motors estuda trazer para o Brasil o SUV de luxo S7. O veículo roda em testes mas sua chegada no mercado nacional não é certa, informou a assessoria de imprensa da importadora.

O jipão ocuparia uma lacuna inexplorada para a JAC, que hoje oferece outros crossovers como o T40 de menor porte, T5 e T6 com preços entre R$ 56,9 e R$ 72.990 mil. Com preço por volta de R$ 100 mil, o S7 mira o equipado Chevrolet Equinox na nova versão LT (R$ 135 mil), o líder Jeep Compass, o elegante Peugeot 3008, Hyundai iX35 e Kia Sportage embora seja o único entre os utilitários esportivos médios a oferecer sete lugares.

Pacote completão

Em uma visita à sede do grupo SHC, responsável pela JAC Motors, encontramos o veículo que tem visual imponente mantendo o novo DNA da marca. Com grade hexagonal e estilo que combina sobriedade e esportividade, o S7 tem motor 1.5 T-GDI de 174 cv e 25,7 kgfm ou 2.0 Turbo com 190 cv e 30,5 kgfm, combinado com transmissão automatizada de seis velocidades, como o modelo que flagramos, ou manual de cinco marchas. Com sete lugares e dimensões generosas, o SUV chinês tem 4,79 m de comprimento, 1,90 m de largura, 1,76 m de altura e 2,75 m de medida entre-eixos.

O interior com duplo cockpit tem amplo console central e combina couro com acabamento cinza e cromado, saídas de ar redondas, relógio Quartz e volante multifuncional.

De acordo com o site da JAC Motors na China, o S7 tem itens de segurança ativa e passiva já usados nos concorrentes como Frenagem automática de emergência, alerta para mudança de faixa, alerta de colisão, alerta de tráfego lateral e ponto cego, corner lights (luzes de assistência para curvas), controle de cruzeiro adaptativo, Park assist (assistente de estacionamento automático) e pacote que inclui multimídia com tela grande e painel digital.

O pacote de segurança inclui além dos airbags o controle de tração e estabilidade, freios ABS, distribuidor de frenagem (EBD), controle de frenagem em declives, função aceleração dinâmica, controle anti-rolagem da carroceria e estabilizador elétrico de carroceria.

