JAC Motors lança J3 S e J3 Turin S na Bahia

A JAC Motors lançou a linha esportiva S da família J3 na Bahia. Os modelos J3 S (hatch) e J3 Turin S (sedã) recebem o novo motor 1.5 Jet Flex, de 125 cv a gasolina e 127 cv com etanol a 6000 rpm, e torque máximo de 15,5 kgfm (gasolina) e 15,7 kgfm (etanol), ambos a 4.000 rpm. Além disso, ganham ainda alguns elementos visuais para valorizar o apelo esportivo, como faixas decorativas, soleiras, rodas exclusivas, detalhes na costura do volante, bancos, coifa do câmbio, painel de instrumentos com tonalidade avermelhada nos mostradores e logo "Jet Flex", que identifica o modelo na tampa do porta-malas.

A grande novidade da nova linha S do J3 e do J3 Turin é a incorporação da tecnologia bicombustível, desenvolvida em parceria com a Delphi, que dispensa o tanquinho de gasolina da partida a frio. Na Bahia, os preços sugeridos são de R$ 39.990 (hatch) e R$ 41.690 (sedã), mas há um bônus de R$1.500 no valor.

Os dois modelos têm garantia de seis anos e um pacote de equipamentos de série bem vasto e já conhecido, que inclui direção hidráulica, ar-condicionado, freios ABS com EBD, airbag duplo, CD MP3 player com USB, sensor de estacionamento, volante revestido em couro com comandos multi-função e regulagem de altura, porta-revistas e porta-copos. Há ainda chave canivete com destravamento remoto das portas, alarme anti-furto, bancos em Black Fabric com ajuste do apoio de cabeça, tomada de 12 volts, luz de leitura, entre outros itens.

O J3 S também ganhou novos pedais, pneus 185/60 R15 e o novo conjunto mecânico, de acordo com os números da marca, permite aceleração de 0 a 100 km/h em menos de 10 segundos e 200 km/h de velocidade máxima. A transmissão manual de cinco marchas auxilia o novo motor 1.5 flex, o mesmo do J5 gasolina com alguns ajustes e calibrações para o uso da gasolina ou do etanol.

Nas últimas duas semanas, a equipe da JAC Motors tem apresentado os dois modelos em eventos regionais, passando por São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília. Nesta sexta-feira, a apresentação da linha S da família J3 será em Recife para a imprensa local e de Natal. O Rio de Janeiro ficou para a semana que vem.

Inauguração da fábrica na Bahia

A montadora chinesa JAC Motors divulgou um novo cronograma para a inauguração da fábrica em Camaçari, que agora tem previsão para o início da operação no segundo semestre de 2015, quase um ano de atraso conforme a data divulgada inicialmente pelo presidente do Grupo SHC, Sérgio Habib. Agora, os chineses têm maior participação na fábrica, com 66% das ações, ficando os outros 34% das ações para o Grupo SHC.

Segundo a nova previsão, a construção dos prédios da fábrica da JAC em Camaçari será iniciada a partir de junho ou julho deste ano. Os planos da JAC Motors não sofreram mudanças em relação ao valor de R$ 1 bilhão para a construção da planta em Camaçari, com produção anual de 100 mil unidades e 13.500 colaboradores, sendo 3.500 diretos. Além disso, a unidade fabril terá 10 fornecedores instalados na área dos 3,5 milhões de metros quadrados no terreno da planta de Camaçari. De lá, sairão 3 modelos, sendo um hatch, um sedã compacto e um derivado do hatch com estilo aventura, similar ao CrossFox e Sandero Stepway. A futura linha de motores - um 1.0 flex, de tres cilindros, 1.4 flex e 1.5 flex - será inicialmente importada da China.

Logo depois da Copa do Mundo, chegará o pequeno J2 com motor 1.4 flex. Além do J2, a minivan J6 e o futuro SUV T6 também devem receber motorização bicombustível. Hoje, a JAC comercializa 13 modelos no País. Em 2011, conseguiu emplacar 26 mil unidades e a previsão é a de atingir 16 mil carros emplacados até o fim deste ano. Os modelos vendidos no mercado brasileiro são: J2, J3 e J3 Turin (com a linha S), J5, J6, T140 e a nova van executiva T8.

