JAC Motors começa venda do primeiro chinês elétrico do Brasil

A JAC Motors iniciou essa semana a pré-venda do primeiro carro elétrico chinês do Brasil, o iEV40, mas pode chamar de T40 eletrificado. O preço é R$ 139.990, o que o torna o mais barato do segmento no país.

A chegada do modelo ao Brasil foi anunciada em meados de 2018, pelo CEO da JAC, Sérgio Habib. Na ocasião, foi divulgado o preço de R$ 129.990, R$ 10 mil a menos do valor anunciado essa semana. O modelo será importado da China e desembarcará por aqui ainda no primeiro semestre.

Em alguns mercados da Ásia e Europa, o mesmo modelo é vendido em parceria com a Volkswagen, onde é chamado de Sol.

A parceria entre a marca chinesa e a montadora alemã, também resultou em mudanças para o T40 a combustão vendido no Brasil, como a melhoria na suspensão em relação aos primeiros modelos.

Motorização

O motor fica posicionado no eixo dianteiro e desenvolve o equivalente a 115cv e 30,6kgfm. A bateria tem 40kWh o que dá ao modelo uma autonomia de 300km. Segundo Habib, o alcance pode ser menor. “O modelo terá uma autonomia de 300km se o motorista andar a 80km/h. Nenhum motorista manterá essa velocidade constante, portanto a autonomia pode sim diminuir”, disse ao A TARDE durante o evento do T50, ano passado.

Ainda será possível baixar um aplicativo no smartphone que será capaz de monitorar o nivel das baterias do carro, a recarga e também controle de vidros elétricos, travas e ar-condicionado.

O pacote de itens de série do iEV 40 é generoso assim como os demais carros da marca. Terá tecnologia de frenagem renegerativa e também a solução i-Pedal, que desacelera o carro automaticamente quando não está está em aceleração e ajuda a poupar o conjunto de freios, além de bancos em couro, kit multimídia com tela de LCD de 8 polegadas, câmera 360 graus, alerta sonoro para pedestres e diversos itens exclusivos.

