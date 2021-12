JAC irá fabricar caminhão T140 na Bahia

A JAC Motors sempre tem suas novidades. Agora, anunciou que a fábrica em Camaçari irá produzir o caminhão T140, um veículo urbano de carga, sigla VUC. A fabricante iniciou no finzinho de 2012 a venda do caminhão T140 em todo o Brasil e garantiu um aporte de mais R$ 100 milhões para a nova linha do modelo, que rivaliza com o Kia Bongo, Hyundai HR e Iveco Daily.

Produzido na China, o T140 deve começar a ser produzido em 2014 na Bahia. Hoje, o caminhão da JAC Motors tem capacidade de carga de 1,5 a 3,5 toneladas e é equipado com motor diesel Cummins 2.8, com 140 cavalos e torque máximo de 28,6 kgfm. Para ser produzido aqui, mantém o conjunto motriz, com a transmissão ZF.

Em abril do ano passado, Classiautos esteve em Hefei, quartel-general da JAC Motors na China, e andou no caminhão T140, o mesmo que é vendido hoje no Brasil. A fabricante de origem chinesa tem como parceiro o empresário Sergio Habib, que garantiu um investimento de R$ 900 milhões para o centro de desenvolvimento da marca em Camaçari, Bahia. A unidade irá oferecer cerca de 3,5 mil empregos diretos para a produção da nova geração do compacto J3 a partir de 2014.

Ao longo de 2013, a JAC Motors deve apresentar o J3 Sport, com pequenas mudanças no visual e motor flex 1.5 16V, de 127 cavalos. Além disso, já está programado também o lançamento do novo J3, com reestilização na carroceria, e do J6 no mês de maio.

adblock ativo