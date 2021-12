JAC confirma novidades no Salão do automóvel de São Paulo

O Salão do Automóvel de São Paulo (evento que acontece entre os dias 30 de outubro a 9 de novembro no Pavilhão de Exposições do Anhembi), é considerado o maior e mais importante da América Latina no segmento. Para fazer bonito na feira de carros, a JAC Motors presente no mercado nacional desde 2011, traz seis novos modelos, sendo que um deles, o crossover compacto T6, tem chegada prevista nas conceccionárias do país para ainda este ano.



A montadora japonesa já antecipou algumas novidades que estarão presentes no estande da Jac no salão, entre eles está o J2 2015, a versão bicombustível do modelo de entrada vai dispensar o uso de tanquinho de gasolina para partidas a frio quando abastecido com etanol. O modelo chega custando R$ 35.990.

Além disso, na lista da Jac ainda estão o T4, um modelo menor que o T6, que deve estrear após o lançamento do irmão maior, como o primeiro automóvel da fabricante no País a ser equipado com transmissão automática, associada a um motor 1.5 VVT Flex, o mesmo que já equipa o J5.

O sedã JAC J5,vai ganhar um novo visual e mudanças no acabamento interno. Já o minivan J6 vai estrear no salão o novo motor 2.0 16V VVT Jet Flex, este também equipará o T6.

Outra novidade da JAC para a mostra paulistana será o IEV, modelo baseado no J3 Turin movido a eletricidade que já está sendo fabricado na China.

