J3 Sport com motor 1.5 flex sai por R$ 37.490

A JAC Motors, que terá sua fábrica de veículos em Camaçari, soltou a primeira novidade de 2013. Apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo, o J3 S 1.5 flex já tem preço: sai por R$ 37.490 em todo o País. O hatch ganha sistema Jet Flex desenvolvido em parceria com a Delphi. O novo propulsor flex produz 127 cavalos de potência máxima no J3 Sport, que terá lançamento oficial em março.

O J3 S 1.5 Jet Flex tem o mesmo motor do sedã J5, com suas devidas mudanças para conseguir gerar com etanol e gasolina em qualquer proporção. A nova vesão esportiva incorpora-se ao portfólio do J3.

Assim, o J3 S 1.5 Flex traz como grande novidade a ausência do tanque de gasolina para a partida a frio, uma tendência já incorporada em alguns veículos comercializados no Brasil. O hatch J3 usa a nomenclatura S para valorizar o seu ar mais esportivo. O motor gera 125 cavalos (gasolina) ou 127 cv (etanol) a 6.000 rpm, com torque máximo de 15,5 kgfm (G) e 15,7 kgfm (E) a 4.000 rpm. A taxa de compressão do motor é igual de 0:1. Pesando apenas 1.070 kg, o J3 S 1.5 Jet Flex consegue fazer em 9,7 segundos de 0 a 100 km/h. A velocidade máxima, segundo dados do fabricante, é de 197 km/h.



Visual



O J3 Sport tem mudanças visuais que deixaram o hatch mais esportivo. Seu conjunto frontal ganhou faróis de máscara negra. Já as laterais chamam atenção pelo novo conjunto de rodas de alumínio, com desenho exclusivo para a versão, além de faixas laterais (pretas ou brancas, dependendo da cor da carroceria) que também realçam a linhagem esportiva. Na traseira, a logotipia "J3 S" e "Jet Flex" identificam o novo top de linha da família J3.



Na parte interna, as soleiras dão um toque exclusivo e os pedais são de aço inoxidável e as sapatas são inspiradas em verdadeiros modelos de competição. Já a iluminação do painel de instrumentos (cluster e rádio com CD player) perdeu a iluminação indireta azul e recebeu a cor predominantemente vermelha, como convém a um bom esportivo. Os bancos têm novo revestimento. O pomo da alavanca de câmbio é preto (é na cor prata no J3 1.4).

