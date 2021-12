J3 e J3 Turin 2013 começam a ser vendidos

As concessionárias da JAC Motors em Salvador já estão vendendo a linha 2013 dos modelos J3 e J3 Turin. Os modelos receberam aperfeçoamentos estéticos para deixá-los mais competitivos. Por fora, faróis dianteiros com máscara negra e parte traseira com nova logotipia, para identificar a tecnologia de variação de fase do comando de válvulas do motor 1.4 16V. O "VVT" possui grafia igual a do J5.

Por dentro, os modelos possuem novos bancos Black Fabric, que dão um ar mais esportivo, quadro de instrumentos com luz-espia de lanternas acesas, manopla de câmbio mais anatômica e moderna e quebra-sol do motorista com espelho de cortesia.

O J3 e o J3 Turin são equipados com motor 1.4 litro e 16 válvulas e duplo comando, desenvolvendo 108 cv de potência a 6.000 rpm e torque de 138 Nm (14,1 kgfm) a 4.500 rpm. O J3 tem aceleração de 0 a 100 km/h em 11,7 segundos e o J3 Turin, 11,9 segundos. A velocidade máxima em ambos é de 186 km/h.

O J3 está disponível em pronta-entrega pelos preços d R$ 36.990 nas cores sólidas e R$ 37.990 nas outras. Já o Turin custa R$ 39.990, mas ainda está no processo de reserva. A entrega deve acontecer no fim de agosto.

