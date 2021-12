J2 é o carro de entrada da JAC Motors

Lançado oficialmente na Praia do Forte, no litoral baiano, chega o novo carro de entrada da JAC Motors, o J2.

O compacto chinês possui dimensões minúsculas (3,53 metros de comprimento ×1,64 m de largura ×1,47 de altura) e recebeu mudanças em comparação à versão chinesa. Entre elas, um face-lift, para ganhar "cara" de brasileiro. Já os faróis foram mantidos do design original, com formato de gota.

O hatch chega ao Brasil no começo de dezembro, para competir com o Celta, Novo Uno e o conterrâneo Face. Nesta faixa, o motor 1.0 é quem domina, mas o J2 é equipado com bloco 1.4 VVT 16V, o mesmo do J3. Lembrando que, se o irmão maior do J2 será lançado, em 2013, com motor Flex, este pode chegar também para o novo compacto da JAC.

Acoplado ao câmbio manual de cinco marchas, o bloco gera 108 cavalos a 6.000 rpm e torque de 138 Nm a 4.500 rpm. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 9,8 segundos, e a velocidade máxima é de 187 km/h.

O modelo é completo e não há opcionais. De série, já vem com ar-condicionado, direção assistida eletricamente, vidros, trava central e retrovisores com acionamento elétrico, freios com ABS, air bag duplo e CD player com MP3, além de rodas de liga leve aro 14, faróis de neblina e sensor de estacionamento traseiro.

Feito para transitar mais em áreas urbanas, o hatch tem porta-malas bem pequeno - são 121 litros. O leque de cores é vibrante e inclui laranja, vermelho e amarela, além das básicas preta, branca e prata. Estão disponíveis faixas de personalização no capô e nas laterais, que dão um ar mais esportivo ao hatch.

