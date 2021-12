ix35 encarna espírito jovial

O nacional ix35 tem seu lugar ao sol. Com boa aceitação entre os baianos, o crossover da Hyundai sai da fábrica da Caoa em Anápolis (Goiás) para fazer frente aos rivais Kia Sportage, Toyota RAV4 e versões mais caras do Jeep Renegade, Honda HR-V e do Ford EcoSport.É a fórmula de oferecer um crossover urbano com visual atualizado e cheio de equipamentos.

O ix35 2016 já é encontrada nas três versões: a de entrada sai por R$ 101.990 e vem com direção elétrica, vidros, travas e retrovisores elétricos, rádio com MP3, Bluetooth e comandos no volante multifuncional, rodas de 18", bancos com acabamento parcial em couro, acendimento automático dos faróis e sensor de ré.

A Caoa Hyundai mantém o motor 2.0 flex, de bons 167 cavalos de potência, auxiliado pela transmissão automática de seis velocidades, com possibilidade de mudanças na própria manopla do câmbio. É uma facilidade a mais para transmitir conforto em um carro ajustado e que anda bem, mesmo quando transporta o motorista, quatro passageiros e malas no compartimento de carga - são 728 litros.

Avaliação



A TARDE rodou por uma semana com o ix35 topo da gama (R$ 124.990). Há um monte de facilidades e mimos para agradar ao motorista e deixá-lo superbem. A começar pela chave-presencial - basta estar com ela no bolso para destravar as portas por meio de sensores ao lado das maçanetas das portas dianteiras e ligar o motor do carro no botão start no painel (não é ofertado o dispositivo start-stop, o que desliga e liga o propulsor, em caso de paradas em engarrafamentos, por exemplo).



Essa versão vem com ar-condicionado digital de duas zonas, travamento automático das portas a 20 km/h, bancos de couro - apenas o do motorista tem regulagens elétricas, o que é um sacrilégio para a carona, por exemplo -, além de lanternas em LED, teto solar elétrico e maçanetas cromadas. No quesito segurança, o ix35 mais caro inclui sistemas de controles de tração e de estabilidade, itens presentes em versões de preço mais justo do Ford EcoSport.

Para quem não deseja desembolsar este valor, há a versão intermediária pelo valor de R$ 111.990. Perde os itens da topo de linha e garante o sistema presencial com partida sem chave, além de uma boa central multimídia com tela de sete polegadas, navegador GPS e DVD, piloto automático, câmera de ré, rack de teto e air bags laterais e de cortina (freios ABS e air bag duplo são obrigatórios no Brasil).

Na situação urbana, o new ix35 é um veículo bem amistoso com o motorista. Para quem vai no banco traseiro, espaço é o que não falta. O crossover está com frente totalmente renovada, com grade vistoso, par de "olhos" com luzes de LED e capô mais proeminente. É quase um disfarce, já que as mudanças são sutis e, mesmo assim, valorizaram ainda mais o visual do carro da Hyundai. A Caoa Hyundai oferece cinco anos de garantia. O carro é vendido nas cores branca, preta e cinza.

