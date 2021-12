Iveco mostra seus extrapesados em feira em SP

Até o próximo sábado, a maior feira latinoamericana de equipamentos para construção e mineração, a M&T Expo 2015, é o palco escolhido pela Iveco para apresentar a versatilidade de operação da sua linha de caminhões semi e extrapesados. Quem tiver a oportunidade de comparecer ao evento realizado em São Paulo irá ver de perto os modelos Tector 260E28 e o Hi-Way 600S44T, expostos nos estandes das marcas de construção Case e New Holland.

A Iveco garante ao consumidor que ambos os veículos são extremamentes versáteis e atendem as mais variadas demandas do mercado da construção civil com tecnologia, robustez, e baixo custo operacional. Segundo a fabricante de caminhões, o Tector, que se enquadra entre os caminhões médios e semipesados, é ideal para aqueles que buscam o que há de mais moderno e eficiente em transporte. Dentre outros 'mimos', o veículo oferece além de conforto e potência, duas opções de câmbio e quatro opções diferentes de entre-eixos que permitem um total de 16 versões.

No mundo dos extrapesados, a Iveco promete não deixar por menos. Projetado para percorrer longas distâncias, o Hi-Way aposta na tecnologia. O caminhão dispõe, por exemplo, de ar digital, geladeira, cortina frontal elétrica, basculamento elétrico da cabine e cama High Confort. Ainda vêm equipado com o Frota Fácil (sistema de telemetria). "Como uma fabricante full liner, a Iveco tem soluções para todas as necessidades e segmentos: leves, semileves, médios, semipesados e extrapesados", conclui Ricardo Barion, diretor de Marketing da Iveco.

