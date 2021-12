Iveco lança versão Tector Economy no Brasil

O segmento de caminhões de entregas urbanas ganhou um reforço extra: é o semipesado Tector que incorpora a nova versão Economy com Peso Total Bruto de 15.400 kg. O caminhão faz parte da moderna família Iveco Tector e traz agora um motor FPT N45, com tecnologia SCR e cilindrada de 4,5 litros para gerar 206 cavalos de potência (2.500 rpm) e torque de 720 Nm na faixa entre 1.350 e 2..100 giros, acoplado ao câmbio manual Eaton de seis marchas, oferecendo maior desempenho e redução de consumo de combustível de cerca de 15% em relação aos rivais da Volkswagen e da Mercedes-Benz.

A Iveco, marca controlada pelo Grupo Fiat, posiciona o novo Tector 150E21 Economy 4x2na faixa de preço dos R$ 155 mil. Projetado e fabricado em Sete Lagoas, o caminhão é para uso em aplicações urbanas e interurbanas, podendo atender a pequenos e médios frotistas como também as grandes empresas como supermercados. O modelo tem a opção de incluir carroceria aberta, baú para carga geral e basculante.

O segmento de 15 toneladas representa uma fatia significativa do mercado de caminhões médios e semipesados no Brasil, com 15% de participação e vendas estáveis, com cerca de 4.000 unidades por ano. De acordo com Christian Gonzalez, o Tector Economy "é um caminhão versátil, podendo transportar alimentos, materiais de construção civil e metais em geral". No primeiro ano, a Iveco pretende comercializar cerca de 400 unidades. O modelo já está disponível em toda a rede de revendedores no Brasil.

O novo Tector Economy traz, entre as novidades, uma nova suspensão parabólica - que reduz as vibrações - e inédito volante. No pacote de itens de série, a Iveco inclui com banco do passageiro biposto, escotilha de teto, ABS + EBL, porta-estepe, volante com regulagem de altura e profundidade e ajuste automático das folgas das lonas de freios. Como opcional, o veículo pode ser equipado com ar-condicionado. Além disso, a cabine ainda é equipada com molas helicoidais na suspensão posterior.





