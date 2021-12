Iveco lança novos CityClass

A Iveco, fabricante de veículos pesados, camiões, ônibus e utilitários leves, apresentou os novos micro-ônibus CityClass. Eles ganharam novidades estéticas e mecânicas, e estão disponíveis em três versões: escolar, fretamento e turismo/executivo.

Os CityClass possuem câmbio ZF de seis marchas e motor FPT F1C Dual Stage Euro V common rail de 3.0 litros, que gera 170 cavalos de potência, além de 450 Nm de torque. Com a tecnologia EGR, o veículo é o único de seu segmento que dispensa o uso do Agente Redutor Líquido Automotivo, o Arla 32.

Os micro-ônibus também são equipados com sistema de freios hidráulico pneumático HD, que garante capacidade e eficiência de frenagem.

O número de passageiros transportados foi aumentado, graças a nova opção de entre-eixos, de 4.350mm. O modelo escolar, por exemplo, pode transportar agora até 36 alunos, contra os 29 de antes. Na opção Fretamento, a capacidade máxima é de 25 pessoas, e na Turismo/Executivo, são 19 poltronas reclináveis.

Mudanças

Entre as novidades dos CityClass, estão o capô, o para-choque e os faróis, que receberam novo desenho. O painel do novo Daily foi adotado, e vem com computador de bordo, imobilizador, tacógrafo e piloto automático de série.

Entre os opcionais para o modelo escolar, itinerário eletrônico, porta-mochilas suspenso, CD-player e poltronas em tecido. Para a versão fretamento, que já possui poltronas reclináveis, janelas de vidros fumê, porta pantográfica, bagageiro traseiro e porta-pacotes superior, estão disponíveis as opções de ar-condicionado de teto e desembaçador/ar quente.

O veículo de turismo/executivo é equipado de fábrica com poltronas reclináveis, janelas coladas na lateral, porta-pacotes de luxo com luz de leitura, cortinas na área de passageiros e ar-condicionado com duto central. Para ele, os opcionais são geladeira, monitor LCD e DVD player automotivo, plugue carregador de celular e parede separação total entre motorista e passageiros.

adblock ativo