Iveco lança novo caminhão Vertis no Brasil

A fabricante Iveco lançou o novo caminhão Vertis High Duty, modelo com versões de 9 e 13 toneladas para serviços de empresas de atacado e varejo. O Vertis HD preenche a lacuna na faixa dos caminhões leves e médios de perfil entre 8 e 15 toneladas - segmento com estimativa de 45 mil unidades em 2013 no Brasil.

Assim, a Iveco complementa a linha de caminhões da família Ecoline - Daily, Trakker, Tector e Stralis.

Com valor de R$ 115 mil, o Vertis HD com peso bruto total (PBT) de 9 toneladas é para uso mais urbano. Para tanto, a Iveco elevou a potência em 10% e o torque em 7,6% no novo motor FPT NEF 4, que rende 177 cavalos e torque de 570 Nm na faixa dos 1.250 giros.Na configuração de 13 toneladas, o Vertis HD tem cabine estendida e potência de 182 cavalos e torque de 610 Nm a 1.300 giros no motor feito pela FPT Industrial. Tem valor de R$ 135 mil.



Produzido no Centro de Desenvolvimento do Produto, em Sete Lagoas, o novo Vertis HD garante melhorias na economia de combustível e na performance graças aos novos ajustes feitos no motor FPT NEF 4. A fabricante Iveco oferece um pacote de equipamentos para as duas versões. A lista inclui faróis de neblina, volante com regulagem longitudinal e de altura, vidros elétricos, banco do passageiro duplo com dois apoios de cabeça, para-sol externo translúcido, escotilha de teto com regulagem, regulagem de altura dos farois, cabine estendida (13 toneladas), ar-condicionado (13 toneladas), assoalho da cabine revestido com material sintético, porta-objetos, entre outros.

A Iveco anunciou também um plano de garantia gratuita aos clientes nas trocas de filtros e óleos do motor pelo período de 1 ano ou 90 mil km redados, com mão de obra inclusa, para quem adquirir o caminhão até o até 31 de março de 2013 em uma das 109 revendas no País.

