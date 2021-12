Isenções fiscais e descontos para motoristas de aplicativo

É inquestionável o avanço do serviço de transporte por aplicativo no Brasil. Nas cidades da capital ou do interior, tornar-se motorista de app é uma alternativa para driblar o desemprego ou aumentar a renda, em um cenário de baixos índices de emprego e alto endividamento.

As empresas desse segmento, que antes eram vistas como ameaças, são cada vez mais respeitadas e tornam-se parceiras de outras empresas e de profissionais das mais distintas formações, que dedicam tempo integral, ou parte dele, para transportar pessoas. Será que as revendas de automóveis estão atentas às demandas do grupo crescente de motoristas de aplicativo?

As locadoras de automóveis, que registraram crescimento decorrente do avanço desse tipo de serviço, saíram na frente, oferecendo condições e preços especiais para os motoristas. E muitas são parceiras das empresas de app.

As principais concessionárias de Salvador ainda não investem em comunicação direta ou promoções específicas para homens e mulheres que rodam com Uber, 99 e tantos outros aplicativos. Os motoristas muitas vezes trabalham com carros alugados e nem sempre consideram que seria viável trocar a taxa de aluguel do veículo alugado pela parcela do financiamento de um carro próprio.

Conversando com diversos motoristas de app, constatei que muitos precisam de estímulo e boas condições de pagamento para trocar de carro, e oferecer mais conforto e segurança para os passageiros. Bônus vantajoso para a compra do carro usado, juros mais baixos, parcelas maiores e condições especiais em modelos flex, mais confortáveis e com mais espaço no bagageiro, são algumas das demandas.

Há ainda aqueles que pedem vantagens maiores. “Sempre houve desconto em taxas e impostos para os taxistas. Por que nós não temos as mesmas vantagens?”, questiona o motorista Uber, Antônio dos Santos, que completa: “É o mesmo tipo de serviço, eu já fui motorista de táxi e sei das vantagens”.

Sobre os incentivos fiscais, com redução de impostos e taxas, a pergunta vai para o poder público. Mas fica aqui a provocação para revendas de veículos, novos ou seminovos. Está na hora de tratar esse público de forma diferenciada, com desconto, vantagens, serviços e promoções.

