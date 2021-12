IPVA fica 5% mais barato

Quem tem carro terá desconto na hora de pagar o IPVA 2017. A Secretaria da Fazenda divulgou a tabela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o imposto do carro, com redução de 5% em relação ao valor cobrado em 2016. Os motoristas baianos têm ainda a chance de pagar o IPVA 2017 com desconto de 10% ou 5%, caso realize o pagamento em prazos indicados pelo órgão.

Esse ano, a taxa sofreu uma redução média de 5% para automóveis, em relação a 2016, e ainda tem descontos para os condutores que optarem pelo pagamento do valor integral de até 10% para quem quitar o IPVA até o dia 7 de fevereiro. Os dados sobre redução do IPVA 2017 tiveram como base os cálculos da pesquisa de preços de veículos feita pela Fundação de Pesquisas Econômicas (Fipe).

O levantamento apontou ainda uma redução de 2,8% para motocicletas, 7,4% caminhões, 4,8% para utilitários e de 5,4% a menos para ônibus e micro-ônibus. Os novos valores 2017 podem ser consultados no site da Secretária da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA).

De acordo com Augusto Guenem, diretor de arrecadação da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, o pagamento do IPVA e do licenciamento do carro é essencial para o condutor de carro dirigir dentro da lei. Com a quitação do IPVA 2017, o dono do veículo recebe o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).

"Além do CRLV ser um documento de porte obrigatório para o condutor, a metade do valor arrecadado com o IPVA é repassado ao município onde o veículo foi emplacado; ou seja, o pagamento da taxa é um ganho para a sociedade em geral", esclarece Guenem.

Quitação

Para quitar o IPVA 2017, o dono do automóvel tem a opção do pagamento integral do imposto ou dividido em, no máximo, três vezes.

Entre as opções de pagamento para garantir desconto estão: pagar o valor integral do imposto até o dia 7 de fevereiro e ter 10% de desconto; ou 5% de desconto pagando o valor total até a data de vencimento da primeira parcela das três cotas de parcelamento padrão.

Vale lembrar que as datas de vencimento dependem do final da placa do carro. O pagamento pode ser realizado nas agências do Banco do Brasil e Bradesco ou Bancoob, apresentando o número do Renavam.

É possível consultar o cronograma de pagamento no site do Sefaz-BA. O valor do IPVA leva em conta o valor venal carro, ou seja o preço de mercado, e a alíquota do imposto, que é uma porcentagem estabelecida pela Administração Estadual, varia conforme as características do carro (particular, de trabalho, locação, etc). Um Volkswagen Gol 1.6, ano 2012, tem valor venal de R$ 25.810 e a alíquota é de 2,5% (IPVA de R$ 645,25). O pagamento parcelado é de três prestações (R$ 215,08). Até fevereiro, sai por R$ 580,71 (10%) ou R$ 613 (5%) até a data da primeira parcela do IPVA.

ESTAGIÁRIA SOB SUPERVISÃO DO EDITOR ROBERTO NUNES

