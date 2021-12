IPVA: desconto para carros com placas de final zero vai até dia 26

Contribuintes com veículo de placas terminadas em zero poderão quitar o Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com 5% de desconto até o dia 26 de setembro. Já sem o desconto podem ser feitos até 30 de novembro.

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz), é possível efetuar o pagamento em até três parcelas sendo que, para aderir o parcelamento, a primeira cota deve ser realizado também no dia 26.

Os donos de carros de placas terminadas em 9 tem até o dia 26 para efetuar o pagamento da segunda parcela. Quem é proprietário de veículos com placas de final 7 e 8, que optaram pelo parcelamento ou não, tem os dias 27 e 28 de setembro para quitar a terceira cota.

Para realizar o pagamento, basta se dirigir a uma agência ou caixa eletrônico do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, com o número do Renavam. A Sefaz não encaminha boleto de pagamento do IPVA para os contribuintes. Em caso de dúvida, o contribuinte pode entrar em contato com o call center da Sefaz, pelo 0800 071 0071.

IPVA atrasado

Contribuintes que não efetuarem o pagamento dentro do prazo, estarão sujeitos a notificação e multa. Porém, serão capazes de adquirir 70% de desconto caso o pagamento seja efetuado antes do ajuizamento da execução fiscal.

