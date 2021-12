IPVA de placas 9 e 0 ainda pode ter desconto de 5%

Os proprietários de veículos com placas de final 9 e 0 podem pagar em cota única o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), com 5% de desconto, até os dias 7 e 8 de julho, respectivamente.



De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA), o valor do tributo ainda pode ser dividido em até três parcelas, com o vencimento da primeira nas mesmas datas da cota única com desconto.



Para obter o abatimento, os contribuintes devem se dirigir a qualquer agência do Bradesco, Banco do Brasil (BB) ou Correspondentes Bancários, e ao Bancoob, e efetuar o pagamento em cota única, apresentando no caixa o número do Renavam.



Caso o contribuinte prefira pagar em cota única sem desconto, as datas são 8 de setembro (para final de placa 9) e o dia 9 de setembro (final 0). No site da Sefaz (www.sefaz.ba.gov.br), no canal Inspetoria Eletrônica, é possível conferir o valor e outras informações sobre o IPVA, que também podem ser obtidas pelo call center, no número: 0800 071 0071.



Finais de 5 a 8



No mês de julho, os contribuintes com veículos de placas com finais 5, 6, 7 e 8 que optaram pelo parcelamento devem estar atentos ao pagamento da segunda e terceira cotas.

Os dias 9 e 10 de julho são os prazos para quitação da terceira cota, ou da cota única sem desconto, do imposto para os proprietários de veículos com placas de finais 5 e 6, respectivamente.



Já os dias 11 e 14 de julho são as últimas datas para pagar a segunda cota do IPVA dos veículos com placas, respectivamente, de finais 7 e 8.

