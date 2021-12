IPI reduzido do carro zero fica até outubro

O brasileiro terá até o fim de outubro para comprar o carro zero com a redução do IPI. A decisão da prorrogação da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Esta semana, revendedores de veículos e os consumidores já estavam preocupados com o prazo final da isenção do IPI para carros zero km, que acabaria na sexta-feira.

O IPI menor deu um impulso nas vendas de carros nos últimos 90 dias e boa parte das montadoras já pressionava para a prorrogação do benefício. Mas, o prazo até outubro foi um meio termo no benefício, já que muitos acreditavam que a redução do IPI deveria ser até o mês de dezembro, para garantir as vendas de fim de ano e mais um recorde no setor de veículos no Brasil.

Outros setores como o de móveis, painéis e laminados, materiais de construção e bens de capital foram beneficiados com isenção de impostos. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, declarou que a renúncia fiscal (valor que o governo deixa de arrecadar), de setembro de 2012 até dezembro de 2013, será de R$ 5,5 bilhões.

