IPI congelado para garantir as vendas de carros

O primeiro trimestre fechou com um crescimento de 23% nas vendas de veículos em março. O ano de 2013 registrou 788.796 unidades, dos quais 268.770 carros em março, contra 222.248 em fevereiro. Entre janeiro e março deste ano, o Gol ainda é o líder (57.279), seguido do Uno (44.369), Palio (44.529), HB20 (31.744) e Fox/CrossFox (30.759).



Com a decisão de congelar a cobrança do IPI para veículos zero km, o setor automotivo aproveita para apresentar suas novidades ao consumidor do Brasil. Na semana passada, as japonesas Toyota, Nissan e Mitsubishi soltaram os novos Corolla, Versa e a picape L200, respectivamente.

A Mitsubishi, por exemplo, aposta mais no segmento off-road e oferece mais uma versão da sua picape, a L200 Triton HLS. Esta picape vem com motor 2.4 flex, de 4 cilindros em linha, 16 válvulas, SOHC, injeção eletrônica multiponto sequencial que desenvolve uma potência de 142cv a 5000 rpm e torque de 22 kgf.m a 4000 rpm (etanol).

A L200 Triton HLS amplia as posibilidades do dno meter a picape em situação para encarar obstáculos pisos diferente como terra, barro, cascalho, poeira, dunas e riachos. Junta-se a outros cinco modelos: L200 Triton HPE, L200 Triton Savana, L200 Triton GLS, L200 Triton GLX e L200 Triton GL. A L200 Triton HLS vem com ar condicionado, airbag duplo, vidros elétricos, direção hidráulica, sistema keyless de abertura das portas, volante com ajuste de altura, rádio AM/FM, CD Player com MP3 e Bluetooth® e entrada USB e auxiliar frontal.

Sedãs

O universo dos sedãs é dos mais disputados, já que são a primeira opção para quem tem família e deseja um carro espaço e com porta-malas para transportar objetos e malas. A Toyota inclui um item de tecnologia embarcada no sedã médio Corolla. Na linha 2014, o Corolla dispõe de uma moderna central de multifunções com tela de LCD touchscreen de 6,1 polegadas, que inclui navegador (GPS), câmera de ré, sistema de áudio com conectvidade e bluetooth já nas versões XRS e XEi. A mais cara Altis também vem com o equipamento.

A fabricante manteve as versões GLi e XLi, com transmissão automática de quatro velocidades ou manual de seis velocidades e motor de 1.8L 16V Flex. Já a Altis, XRS e XEi são equipadas com câmbio automático de quatro velocidades e motor de 2.0L 16V Flex.

Outro que chega ao modelo 2014 é o Versa, sedã derivado do compacto March. O sedã Versa incorpora airbag duplo frontal e freios ABS com EBD (distribuição eletrônica da força de frenagem) e BA (assistência à frenagem) já na versão de entrada S. Sai por R$ 37.390 e inclui ainda iluminação no porta-malas, outra novidade, além de direção elétrica, travas elétricas, alarme e rodas de aço de 15 polegadas com calota. Com ar condicionado, o preço salta para R$ 40.190.

Agora, o Versa é vendido nas versões 1.6 S Flex MT 2014: R$ 37.390 (2013: R$ 36.590); 1.6 S Flex MT 2014 + ar condicionado: R$ 40.190 (2013: R$ 39.390); 1.6 SV Flex MT 2014: R$ 42.190 (2013: R$ 41.290); e 1.6 SL Flex MT 2014: R$ 44.890 (2013: R$ 44.190). A pintura metálica custa R$ 990.

