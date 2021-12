Interlagos aberto para teste de carros Jaguar e Land Rover

Clientes e convidados vips têm uma oportunidade de conhecer as qualidades dos veículos das marcas Jaguar e Land Rover no Fast Drive 2013, evento que começa amanhã e vai até domingo no autódromo de Interlagos. O circuito está no período das comemorações dos 73 anos de glórias no automobilismo brasileiro e mundial e está totalmente ambientado com boxes de exposição dos carros da Land Rover e Jaguar.

Além disso, há uma série de novidades e surpresas reservadas para quem quiser participar da edição deste ano do Fast Drive, que ganhou uma pista com obstáculos off-road para testar modelos como o Defender e o novo Range Rover, nas versões Vogue e Sport.

Mas, a grande estrela vai desfilar mesmo na pista de Interlagos. O piloto Chico Serra usa toda sua experiência na Fórmula 1 e de tricampeão da Stock Car (1999/2000/2011) para pilotar o novo foguete da Jaguar. Recém-lançado pela marca inglesa, o super esportivo de luxo XKR-S respira emoção com seu motor V8 5.0, de 550 cavalos de potência e torque máximo de 680 Nm.

O Jaguar XKR-S chega em breve ao País. Exibe um design surpreendente e traz um chassi desenvolvido totalmente em alumínio e rodas de 20 polegadas. Assim, deixou o carro mais leve e elevou ainda mais sua performance. Acoplado ao motorzão V8, a Jaguar oferece um câmbio automático de seis velocidades, com opção de torcas sequenciais no volante. De zero a 100 km/hora, o esportivo XKR-S chega rapidinho em apenas 4,4 segundos. Sua velocidade é controlada em 300 km/hora. Possui ainda uma suspensão com sistema dinânico adaptativo.

Os boxes do autódromo foram adaptados com espaços de lazer e de exposição de carros, como o Jaguar F-Type. O modelo é um esportivo com linhas de cupê com apenas dois assentos e sob o capô traz duas opções de motor; o V6 3.0 (com 340 ou 380 cv) e o V8 5.0 (495 cv).

O cliente precisa apenas fazer um cadastro em uma das revendas Jaguar e Land Rover em todo o Brasil.

