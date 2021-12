Inovações e supercarros estreiam em Genebra

O Salão de Genebra, que vai até o dia 17 de março na Suíça, é tradicionalmente um evento que dá maior visibilidade a carros conceituais ou fora de série, parte deles vinda de estúdios de design na Europa. Mais do que apenas lançamentos para o mercado, este evento é uma vitrine de protótipos – que só perde nesse quesito para os carros conceituais do Salão de Tóquio.

São cerca de 220 expositores que apresentam 900 carros, sendo 100 deles estreias europeias, em sete pavilhões da Palexpo, em Genebra. São esperados mais de 660 mil visitantes para conferir de perto estas joias tecnológicas sobre rodas.

Nesta 89ª edição da feira suíça, também chama a atenção a profusão de veículos híbridos e elétricos, que saem da esfera de carros que todos podem ter um dia, para modelos superesportivos, hipercarros e carros artesanais (ou fora de série). Marcas como McLaren, Pininfarina e Alfa Romeo fazem estreia mundial de carrões elétricos.

Outras, como a Fiat, inovam, ao oferecer no seu protótipo Centoventi baterias modulares que aumentam a autonomia e placas solares no teto do veículo. A Volkswagen também investe na modularidade de seu ID Buggy, conversível que ficaria bonito circulando na orla de Salvador, quem sabe um dia.

Fiat Centoventi Feito para celebrar os 120 anos da marca, sua proposta é a modularidade: as baterias podem expandir para ter maior autonomia, que varia de 100 a 500 quilômetros e haverá versão com teto solar que gera energia para resfriar a cabine. Uma bateria adicional poderá ser carregada em casa. A ideia é oferecê-lo como o elétrico mais acessível do mercado.

Alfa Romeo Tonale Este protótipo da fabricante italiana utiliza um novo powertrain híbrido plug-in. O design de toques clássicos é realçado pelas rodas de aro 21 polegadas. Quando for colocado à venda terá concorrentes fortes: de BMW X2, passando pelo Volks T-Roc e Audi Q3. O Tonale poderia ser, aliás, um bom pretexto para trazer em alto estilo a marca de volta ao Brasil.

Volkswagen ID Buggy Este conceito de dois lugares e sem teto também tem pitadas de versatilidade. De sua plataforma modular que lhe permite alterar a configuração, o modelo de motor elétrico de 204 cavalos e tração traseira pode ter outra bateria em sua parte frontal e convertê-lo em tração integral e quatro lugares.

Bugatti La Voiture Noire Este que mais parece o novo carro do Batman impressiona também por ser o superesportivo mais caro de todos os tempos: apenas este único exemplar produzido vai custar algo em torno de R$ 47 milhões. O motor é um quadriturbo W16 de 8 litros que gera 1.500 cv de potência.

Piëch Mark Zero A suíça Piëch foi fundada por Anton Piëch, filho de Ferdinand Piëch, ex-presidente do Grupo Volkswagen. Com esse DNA, apresenta este esportivo puramente elétrico. Possui três motores que geram 204 cv e garantem autonomia de 480 km. Entre suas inovações está um novo sistema que permite que 80% das baterias sejam recarregadas em menos de cinco minutos.

