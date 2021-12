Inicia segunda fase do Melhor Motorista de Caminhão

Na quinta edição, a competição Melhor Motorista de Caminhão do Brasil inicia mais uma fase, desta vez a prova será realizada online.

A Scania informa que os candidatos já inscritos e aprovados na primeira etapa devem responder pela internet a 20 questões de múltipla escolha sobre temas variados, como pneus, combustível, óleo, legislação e segurança de trânsito, financiamento, entre outros.

Quem ainda não se inscreveu ainda há tempo, até 27 de julho o candidato pode efetuar o cadastro e a prova escrita pelo site www.melhormotorista.com.br ou realizar a inscrição em pontos credenciados como concessionárias da Rede Scania, Rede Noma, Rede Bridgestone/Bandag, Rede Graal e unidades do Sest Senat. A lista completa de locais está disponível no site da ação.

O candidato aprovado na prova teórica receberá um e-mail ou telefonema informando-o sobre sua aprovação. Com os dados de login e senha, que serão fornecidos pela Scania, ele deve então acessar o site www.prova.melhormotorista.com.br para dar início à nova etapa do processo seletivo. A cada cinco questões serão exibidos vídeos com dicas sobre os assuntos abordados para os competidores. No total, os 1.400 melhores de todo o Brasil serão convocados para a terceira fase.

"O motorista que tiver interesse na competição deve possuir carteira de habilitação categoria E, preencher um formulário e responder a um questionário no ato da inscrição", explica Rodrigo Machado, coordenador da competição Melhor Motorista de Caminhão do Brasil.

Para participar da segunda fase, o candidato deve ter atingido a nota mínima de 12 questões na prova teórica. Até o momento 25 mil motoristas já realizaram a prova teórica da primeira fase, deste universo 54% foram aprovados para a o prova online.

A terceira consistirá nas provas práticas e a grande final ocorrerá no período de 4 a 7 de dezembro, em São Paulo. As finais regionais serão organizadas de 2 de agosto a 16 de novembro, em 14 cidades diferentes e nos fins de semana, com uma prova por dia (sábado e domingo) e um total de 28 motoristas finalistas. Portanto, estarão classificados o primeiro colocado do sábado e o campeão do domingo

Em caso de dúvida, o motorista poderá saná-las pelo telefone 0800 772 9822.

