Ingo ainda é o recordista de títulos na Stock Car

Em qualquer corrida, campeonato ou disputa em geral, o que importa mesmo é o campeão. Quem chegará primeiro em cada etapa? Quem conseguirá acumular o máximo de pontos e ganhará o título? Essas são as perguntas a serem respondidas pela Stock Car ao longo do ano. E próxima etapa será aqui em Salvador.

O maior recordista da disputa brasileira é Ingo Hoffmann, com 12 títulos. A primeira vitória foi em 1980 e a última, em 2002. É também o detentor do maior numero de títulos seguidos, ganhando seis vezes. Ao todo, 30 temporadas em 30 anos de Stock Car, entre 1979 e 2008.

O segundo colocado em títulos é quem tem, pelo menos na teoria, a chance de desbancar Ingo: Cacá Bueno. Com cinco vitórias, o piloto é o atual campeão do Campeonato. Parece que as chance são poucas, visto que o maior vencedor tem 12 campeonatos. São 7 títulos a mais. Mas saiba: quando Ingo foi pentacampeão, ele tinha 38 anos, um ano a mais que Cacá, que fará 37 em julho. Além disso, Ingo se aposentou com 51 anos, dando a Cacá, se decidir parar com a mesma idade, mais 14 anos de corridas.

Além de Cacá, outros são os pilotos que já venceram a Stock Car alguma vez e ainda estão competindo. David Muffato conquistou seu título em 2003, pela equipe Boettger. Cinco anos depois, foi a vez de Ricardo Mauricio. O competidor, que é canhoto, venceu a temporada de 2008. Por fim, Max Wilson, campeão em 2010.

Campeões da Stock Car

1979 - Paulo Gomes

1980 - Ingo Hoffmann

1981 - Afonso Giaffone

1982 - Alencar Jr.

1983 - Paulo Gomes

1984 - Paulo Gomes

1985 - Ingo Hoffmann

1986 - Marcos Gracia

1987 - Zeca Giaffone

1988 - Fábio Sotto Mayor

1989 - Ingo Hoffmann

1990 - Ingo Hoffmann

1991 - Ingo Hoffmann / Ângelo Giombelli

1992 - Ingo Hoffmann / Ângelo Giombelli

1993 - Ingo Hoffmann / Ângelo Giombelli

1994 - Ingo Hoffmann

1995 - Paulo Gomes

1996 - Ingo Hoffmann

1997 - Ingo Hoffmann

1998 - Ingo Hoffmann

1999 - Chico Serra

2000 - Chico Serra

2001 - Chico Serra

2002 - Ingo Hoffmann

2003 - David Muffato

2004 - Giuliano Losacco

2005 - Giuliano Losacco

2006 - Cacá Bueno

2007 - Cacá Bueno

2008 - Ricardo Maurício

2009 - Cacá Bueno

2010 - Max Wilson

2011 - Cacá Bueno

2012 - Cacá Bueno

Número de títulos

12 - Ingo Hoffman

5 - Cacá Bueno

4 - Paulo Gomes

3 - Chico Serra

2 - Giuliano Losacco

1 - Affonso Giaffone, Alencar Jr., David Muffato, Fábio Sotto Mayor, Marcos Gracia, Ricardo Maurício, Zeca Giaffone, Max Wilson

