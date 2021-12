Inglês da Land Rover tem planos ousados

O inglês Terry Hill, presidente da Jaguar Land Rover para América Latina e Caribe, escolheu o Nordeste do Brasil como ponto de partida para uma série de viagens no País. Com planos para ampliar o mercado das marcas Jaguar e Land Rover, Hill - que aceitou a missão atual no fim do primeiro bimestre deste ano - passou por Fortaleza e Recife, fechando a semana na capital da Bahia, berço do descobrimento do Brasil.

Na companhia do empresário José Ranulfo Queiroz, do grupo pernambucano Rota Premium (com revendas na Bahia, Pernambuco e Paraíba), Terry Hill afirmou que, além do Nordeste brasileiro apresentar um grande potencial de crescimento, a região tem uma conexão especial com a marca Land Rover. "Esta região é para apostar mais nos veículos não-urbanos, o que se encaixa às paisagens e belezas naturais do Nordeste", destaca o inglês, que tem como meta principal alinhar os novos desafios da futura fábrica da Jaguar Land Rover, que será instalada no município de Itatiaia, no Rio de Janeiro.

Parceiro da Jaguar Land Rover, José Ranulfo Queiroz confirma as expectativas de Terry e relata que os estados do Nordeste representam hoje 22% do mercado da Land Rover no Brasil. Consistente no mercado brasileiro, a Land Rover está construindo a fábrica brasileira, com inicio da produção prevista para 2016. A unidade fabril tem capacidade para 24 mil unidades e faz parte de um investimento de R$ 750 milhões. Além da Land Rover, outras três marcas de luxo que começarão a produzir veículos no Brasil são Audi, BMW e Mercedes-Benz.

O presidente Terry Hill fez mistérios sobre o que será produzido na fábrica fluminense. Perguntado sobre as novidades do Salão do Automóvel de São Paulo em outubro, Terry manteve o suspense. Garantiu apenas que as marcas apostam na tecnologia e na modernidade dos carros. "Nós estamos com um ótimo problema. Temos tantos produtos e tantas novidades que não sabemos quais vamos trazer ao evento", despistou o inglês. Entusiasmado, Hill comentou que a empresa nunca investiu tanto em tecnologia e garante que está bastante empolgado. "Com certeza vai ser um dos salões mais importantes para a Jaguar Land Rover", afirmou. As linhas Range Rover Evoque, Freelander e Discovery são as mais comercializadas no País.



EXPANSÃO DA MARCA



O presidente da Jaguar Land Rover para América Latina, Terry Hill, confirmou que as viagens serão mais frequentes e que ele estará brevemente em visitas aos estados do Brasil. Hill afirmou ainda que, num prazo máximo de dois anos, toda a rede estará integrada e com as duas marcas dividindo o espaço em todas as concessionárias. "Queremos usar a boa aceitação da Land Rover para inserir a Jaguar. Por isso, a decisão de unir as lojas foi totalmente acertada", comenta.



Confiante no crescimento do mercado brasileiro, o presidente destacou a importância do mercado brasileiro. "Estou confiante porque a Land Rover não vende apenas carros ou meios de transporte. Nós vendemos sonhos e objetos de desejo, algo que vai além de um modo de locomoção, o que é justamente o que o brasileiro procura, algo a mais", finaliza Terry Hill.

