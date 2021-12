Infiniti apresenta novo Q30

O Infinit Q30 fará sua estreia mundial no Salão de Frankfurt, em setembro. Para a versão premium do Q30, a Infiniti apostou em traços marcantes e porte robusto, que já fazem parte da linha conceito da marca. Vale lembrar que a estreia pública do carro acontecerá exatamente dois anos após o seu precursor, apresentado em 2013 no mesmo salão.

O hatch, que irá brigar pelas vendas com o BMW Série 1 e o Volkswagen Golf, deverá ser equipado com motor 2.2 a diesel proveniente da Mercedes-Benz, oferecendo algo em torno de 170 cavalos de potência e 40,8 mkgf de torque, com uma transmissão manual de seis marchas ou automática de sete.

O Q30 será o primeiro carro da marca a ser produzido na Europa, em Suderland, no Reino Unido.

adblock ativo