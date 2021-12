Indiana Veículos entrega New Fiesta em promoção

A Ford do Brasil lançou em março do ano passado a promoção "Revisão Premiada Ford". Os proprietários dos veículos da marca de todo o país receberam um e-mail, convidando-os a realizar uma revisão nos distribuidores autorizados e, assim, concorrer a um New Fiesta 0km.

Entre os mais de 14 mil inscritos, o japonês que mora em Salvador há 40 anos, Isao Matsumoto, de 73 anos, foi o felizardo que ganhou o prêmio. "Eu já tinha um Fiesta 2012, quando soube da promoção fui arriscar a sorte e fazera revisão". Isao foi fazer a revisão do seu carro alguns meses depois da promoção ser anunciada, um ano depois de ter feito a revisão ele foi avisado sobre o prêmio. O filho de Isao, Isao Matsumoto Junior não esperava que o pai ganhasse por conta de ser uma promoção que engloba todo o País. "Quando recebemos a notícia foi uma surpresa, não estavamos esperando", conta Isao Junior.

O sorteio foi realizado em fevereiro deste ano e para a celebrar a entrega do carro, a equipe da Indiana Veículos da Avenida Paralela (onde Isao fez a revisão) realizou na última quarta-feira, 8, um coquetel para receber o ganhador, também estavam presentes Fernando Sampaio, Diretor Superintendente do Grupo Indiana e Cristiane Gomes, representante da Ford no Brasil.

