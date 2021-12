Indiana ganha prêmio da Ford Brasil

O Grupo Indiana Veículos ganhou o prêmio Chairman's Award da Ford 2015. A premiação foi agraciada para duas lojas em Salvador (Iguatemi e Avenida Paralela), mostrando a força e a excelência da empresa em atendimento. Assim, já são seis troféus, sendo um recorde nacional.

A premiação certifica os distribuidores Ford nos quesitos referência e qualidade em vendas e pós-vendas. Anualmente, a Ford elege os dez melhores concessionários do país em automóveis e picapes, e tem também a premiação para a comercialização de caminhões da marca. As concessionárias eleitas obedecem a rígidos critérios de avaliação, que incluem quesitos como satisfação geral dos clientes em venda e pós-venda, padrão das instalações e ainda performance na comercialização de veículos e peças.

A cerimônia de entrega dos troféus Chairman's Award ocorreu nesta quinta, em um café da manhã oferecido pela Indiana na loja-matriz Iguatemi, localizada na Avenida Antônio Carlos Magalhães. O prêmio foi entregue pelo gerente regional de vendas e marketing da Ford, Mário Sérgio Callegaro.

Para Mário Sérgio Callegaro, as duas lojas de Salvador conquistaram o prêmio Chairman's Award com destaque. "O Chairman's Award é uma forma de reconhecer o bom atendimento oferecido aos clientes Ford. No Brasil, temos em torno de 400 concessionários; trazer dois prêmios para Salvador tem uma importância muito grande, pois em janeiro a Ford foi líder de mercado em Salvador", destaca. Calleagaro lembrou ainda que o hatch KA tem se destacado no mercado. "O Ford KA é bastante procurado pelos clientes, e é um carro de alta qualidade e tecnologia, produzido aqui na Bahia", reforça.

De acordo com o presidente do conselho do grupo Indiana, Antonio Jorge Santos, o prêmio é o reconhecimento dos clientes da concessionária na excelência do atendimento. "O Chairman's Award é o prêmio mais importante concedido pela Ford aos seus concessionários e é concedido com base em pesquisas de opinião com o cliente. Periodicamente os clientes respondem questões sobre satisfação com o atendimento no departamento de vendas e de serviços, e também sobre a qualidade do serviço, por exemplo se o serviço foi feito uma única vez", explica. "O grupo Indiana é recordista do Chairman's Award. É a quarta vez que a Indiana Iguatemi conquista o prêmio e a segunda vez da Indiana da Avenida Paralela. Nenhum outro grupo ganhou o prêmio tantas vezes", ressalta Santos.

Os funcionários das lojas comemoraram também a entrega do Chairman's Award. A recepcionista Lorena Araújo, da loja matriz, ficou muito feliz com a entrega do trófeu. "O prêmio é um reconhecimento que estamos no caminho certo na excelência do atendimento, em todos os setores da nossa loja", explica Lorena.

